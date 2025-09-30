Allo Stamford Bridge di Londra è la notte di Chelsea-Benfica, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. I Blues di Enzo Maresca sfidano le Aquile di José Mourinho, che ritorna nello stadio in cui ha scritto pagine di storia del calcio sulla panchina degli inglesi. I padroni di casa vanno a caccia del riscatto dopo la sconfitta per 3-1 a Monaco di Baviera contro il Bayern, gli ospiti di un'impresa con cui cancellare la battuta d'arresto casalinga contro il Qarabag, che è costata l'esonero a Bruno Lage, sostituito con lo Special One. Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it.
21:30
27' - Fase di rallentamento della partita
Dopo i primi venticinque minuti giocati ad alta intensità, le due formazioni hanno abbassato i ritmi nelle ultime azioni.
21:24
23' - Tira Buonanotte: blocca Trubin
Buonanotte si libera dalla destra e calcia con il sinistro dal limite dell'area. La conclusione è facilmente bloccata dal portiere del Benfica.
21:23
22' - Pavlidis chiede un rigore
Torna in avanti il Benfica: cross dalla destra per Pavlidis. L'attaccante greco è anticipato dalla retroguardia del Chelsea. Chiede un rigore il giocatore, non è dello stesso parere l'arbitro.
21:20
18' - Autogol di Rios. Chelsea-Benfica 1-0
Chelsea in avanti! L'azione nasce dalla destra con Pedro Neto che trova sul versante opposto Garnacho. Il tocco di prima dell'esterno argentino trova la deviazione sfortunata di Rios, che porta in vantaggio gli inglesi.
21:19
16' - Pedro Neto calcia largo
Torna a farsi vedere il Chelsea. Pedro Neto tenta la conclusione sul secondo palo con il sinistro, che termina largo.
21:18
15' - Rios tenta la conclusione
Progressione centrale del Benfica, nuovamente in attacco. Rios entra in area di rigore e di punta tenta di beffare Sanchez. Il portiere del Chelsea riesce a bloccare.
21:17
14' - Dedic rischia di andare oltre la transenna
Contrasto sulla corsia di destra del Benfica tra Dedic e Cucurella. Il terzino sinistro spangolo, in un contrasto, commette fallo e spedisce Dedic oltre il terreno di gioco, rischiando di andare oltre le transenne. Sono alcuni tifosi del Chelsea ad aiutare il giocatore del Benfica.
21:13
10' - Ci prova Garnacho
Azione offensiva del Chelsea. Un cross di Gusto trova sul secondo palo Garnacho. L'esterno ex United tenta il tiro con il destro il quale, strozzato, termina sl fondo.
21:09
7' - Palo di Lukebakio!
Pericolosissimo il Benfica! Sudakov serve Lukebakio sul versante sinistro dell'area di rigore. L'esterno calcia e colpisce prima Sanchez e quindi il palo.
21:08
5' - Si fa vedere in avanti il Benfica
Azione offensiva del Benfica: Sudakov è servito con un pallone in profondità in area. Il numero 10 tenta il passaggio rasoterra al centro dell'area, ma Sanchez blocca.
21:06
3' - Ci prova Fernandez dalla distanza
Prima conclusione della partta che arriva al terzo minuto. Enzo Fernandez, servito da Garnacho, calcia con il destro ma il suo tiro rasoterra termina largo.
21:02
1' - Al via Chelsea-Benfica!
Inizia Chelsea-Benfica! Calcio d'inizio dei portoghesi.
20:58
Suona l'inno della Champions
Risuona l'inno della Champions League. Intant, Maresca e Mourinho si abbracciano nel tunnel.
20:57
Squadre in campo!
Chelsea e Benfica in campo, suona l'inno della Champions League a Stamford Bridge.
20:41
Due squadre sconfitte nella prima giornata
Nella prima giornata di League Phase il Chelsea ha perso per 3-1 contro il Bayern Monaco. Sconfitta anche per il Benfica, battuto per 3-2 in casa dal Qarabaq.
20:24
La formazione del Benfica
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Lukebakio, Aursnes, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.
20:23
La formazione del Chelsea
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Buonanotte, Caicedo; Pedro Neto, Fernandez, Garnacho; George. Allenatore: Maresca.
20:15
Mourinho: "Sarò per sempre un blues"
Josè Mourinho torna a Stamford Bridge. Un ritorno speciale, quello al Chelsea, di cui lo Special One ha parlato in conferenza stampa: "Il Chelsea appartiene alla mia storia e io alla sua, ma il calcio è così: loro vogliono vincere e voglio vincere anch'io. Mi renderò conto di dove sono prima della partita e anche dopo, ma durante la gara penso di avere la capacità di dimenticare e gareggiare. Mi sento a casa qui. Ma non sono più un blu... Ora sono un rosso e voglio vincere". LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE
20:01
Chelsea-Benfica, alle 21 il calcio d'inizio
Alle 21 il calcio d'inizio di Chelsea-Benfica, una partita importante e particolarmente attesa per il ritorno di José Mourinho a Stamford Bridge.
Stamford Bridge - Londra