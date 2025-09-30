20:23

La formazione del Chelsea

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Buonanotte, Caicedo; Pedro Neto, Fernandez, Garnacho; George. Allenatore: Maresca.

20:15

Mourinho: "Sarò per sempre un blues"

Josè Mourinho torna a Stamford Bridge. Un ritorno speciale, quello al Chelsea, di cui lo Special One ha parlato in conferenza stampa: "Il Chelsea appartiene alla mia storia e io alla sua, ma il calcio è così: loro vogliono vincere e voglio vincere anch'io. Mi renderò conto di dove sono prima della partita e anche dopo, ma durante la gara penso di avere la capacità di dimenticare e gareggiare. Mi sento a casa qui. Ma non sono più un blu... Ora sono un rosso e voglio vincere". LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

20:01

Chelsea-Benfica, alle 21 il calcio d'inizio

Alle 21 il calcio d'inizio di Chelsea-Benfica, una partita importante e particolarmente attesa per il ritorno di José Mourinho a Stamford Bridge.

Stamford Bridge - Londra