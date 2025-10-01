Champions League, Napoli-Sporting Lisbona: tutti i voti

NAPOLI - I due gol di Hojlund e i due assist di De Bruyne. Al Maradona il Napoli ha superato lo Sporting Lisbona grazie alla ‘Manchester connection’ , ma anche alla parata nel finale di Milinkovic-Savic su Hjulmand.

I tre migliori

De Bruyne

La stella che brilla al Maradona. Due assist per Hojlund, ma non solo. Ci mette grinta, fame, e ovviamente tantissima qualità. Esce, ma senza polemiche e lo stadio gli tributa cori e una standing ovation.

Hojlund

I primi gol al Maradona e una battaglia continua con i marcatori dello Sporting. Parte dritto per dritto sul primo gol, anticipa Rui Silva sul secondo con uno stacco da centravanti vero.

Milinkovic-Savic

Esordio al Maradona con miracolo nel finale su Hjulmand. Una parata che mette il sigillo sui primi tre punti in Champions.