Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona: tutti i voti

I migliori e i peggiori della sfida del Maradona vinta dalla squadra di Conte grazie alla doppietta di Hojlund
Davide Palliggiano

NAPOLI - I due gol di Hojlund e i due assist di De Bruyne. Al Maradona il Napoli ha superato lo Sporting Lisbona grazie alla ‘Manchester connection’, ma anche alla parata nel finale di Milinkovic-Savic su Hjulmand.

I tre migliori

De Bruyne

La stella che brilla al Maradona. Due assist per Hojlund, ma non solo. Ci mette grinta, fame, e ovviamente tantissima qualità. Esce, ma senza polemiche e lo stadio gli tributa cori e una standing ovation.

Hojlund

I primi gol al Maradona e una battaglia continua con i marcatori dello Sporting. Parte dritto per dritto sul primo gol, anticipa Rui Silva sul secondo con uno stacco da centravanti vero.

Milinkovic-Savic

Esordio al Maradona con miracolo nel finale su Hjulmand. Una parata che mette il sigillo sui primi tre punti in Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

I tre peggiori

McTominay

Si muove tanto, cercando la miglior posizione, ma perde troppi palloni e non incide nella serata del Maradona.

Politano

Fascia al braccio per la squalifica di Di Lorenzo, soliti affondi sulla fascia: sfiora il 2-0 con un bel sinistro a giro, ma poi commette il fallo da rigore su Araujo che regala l’1-1 allo Sporting.

Gutierrez

Debutto al Maradona contro un avversario non facile come il velocissimo Quenda. La fase d’attacco è il suo pane quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

NAPOLI - I due gol di Hojlund e i due assist di De Bruyne. Al Maradona il Napoli ha superato lo Sporting Lisbona grazie alla ‘Manchester connection’, ma anche alla parata nel finale di Milinkovic-Savic su Hjulmand.

I tre migliori

De Bruyne

La stella che brilla al Maradona. Due assist per Hojlund, ma non solo. Ci mette grinta, fame, e ovviamente tantissima qualità. Esce, ma senza polemiche e lo stadio gli tributa cori e una standing ovation.

Hojlund

I primi gol al Maradona e una battaglia continua con i marcatori dello Sporting. Parte dritto per dritto sul primo gol, anticipa Rui Silva sul secondo con uno stacco da centravanti vero.

Milinkovic-Savic

Esordio al Maradona con miracolo nel finale su Hjulmand. Una parata che mette il sigillo sui primi tre punti in Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Conte dopo Napoli-SportingLa classifica di Champions League
1
Champions League, Napoli-Sporting Lisbona: tutti i voti
2
I tre peggiori