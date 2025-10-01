Champions League, Napoli-Sporting Lisbona: tutti i voti

NAPOLI - I due gol di Hojlund e i due assist di De Bruyne. Al Maradona il Napoli ha superato lo Sporting Lisbona grazie alla ‘Manchester connection’, ma anche alla parata nel finale di Milinkovic-Savic su Hjulmand.
I tre migliori
De Bruyne
La stella che brilla al Maradona. Due assist per Hojlund, ma non solo. Ci mette grinta, fame, e ovviamente tantissima qualità. Esce, ma senza polemiche e lo stadio gli tributa cori e una standing ovation.
Hojlund
I primi gol al Maradona e una battaglia continua con i marcatori dello Sporting. Parte dritto per dritto sul primo gol, anticipa Rui Silva sul secondo con uno stacco da centravanti vero.
Milinkovic-Savic
Esordio al Maradona con miracolo nel finale su Hjulmand. Una parata che mette il sigillo sui primi tre punti in Champions.
I tre peggiori
McTominay
Si muove tanto, cercando la miglior posizione, ma perde troppi palloni e non incide nella serata del Maradona.
Politano
Fascia al braccio per la squalifica di Di Lorenzo, soliti affondi sulla fascia: sfiora il 2-0 con un bel sinistro a giro, ma poi commette il fallo da rigore su Araujo che regala l’1-1 allo Sporting.
Gutierrez
Debutto al Maradona contro un avversario non facile come il velocissimo Quenda. La fase d’attacco è il suo pane quotidiano.
