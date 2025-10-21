Dove vedere Union SG-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Union SG-Inter, l'orario

Union SG-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 all'Anderlecht Stadium.

Dove vedere Union SG-Inter in diretta tv

Union SG-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Union SG-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.