Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Union SG-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutto sulla gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Champions League: le probabili scelte di formazione di Hubert e Chivu
TagsInterUnion SGChampions League

L'Inter, dopo il successo allo stadio Olimpico contro la Roma, vuole proseguire il proprio filotto di successi consecutivi. Per la terza giornata di Champions League i nerazzurri (attualmente a punteggio pieno) affronteranno in trasferta i belgi dell'Union Saint-Gilloise. Per la partita, previsti molti cambi di formazione per Chivu, che in attacco dovrebbe schierare la coppia Bonny-Pio Esposito.

Union SG-Inter, l'orario

Union SG-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 all'Anderlecht Stadium.

Dove vedere Union SG-Inter in diretta tv

Union SG-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Union SG-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Hubert e Chivu

UNION SG (3-5-2): Schepen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang; Florucz, David. Allenatore: Hubert.

A disposizione: Chambaere, Barry, Sykes, Schoofs, Patris, Boufal,Ait El Hadj, Smith, Berradi, Giger, Rodriguez.

Indisponibili: Fuseini.

Squalificati: - Diffidati: -

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, P.Esposito. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J.Martinez, Calligaris, Akanji, Acerbi, Luis Henrique, Dimarco, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Calhanoglu, L.Martinez.

Indisponibili: M.Thuram, Darmian, Di Gennaro.

Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

L'Inter, dopo il successo allo stadio Olimpico contro la Roma, vuole proseguire il proprio filotto di successi consecutivi. Per la terza giornata di Champions League i nerazzurri (attualmente a punteggio pieno) affronteranno in trasferta i belgi dell'Union Saint-Gilloise. Per la partita, previsti molti cambi di formazione per Chivu, che in attacco dovrebbe schierare la coppia Bonny-Pio Esposito.

Union SG-Inter, l'orario

Union SG-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 all'Anderlecht Stadium.

Dove vedere Union SG-Inter in diretta tv

Union SG-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Union SG-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Hubert: "Inter avversario più tosto"Le parole di Materazzi
1
Dove vedere Union SG-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Hubert e Chivu