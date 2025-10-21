Dove vedere Union SG-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario
L'Inter, dopo il successo allo stadio Olimpico contro la Roma, vuole proseguire il proprio filotto di successi consecutivi. Per la terza giornata di Champions League i nerazzurri (attualmente a punteggio pieno) affronteranno in trasferta i belgi dell'Union Saint-Gilloise. Per la partita, previsti molti cambi di formazione per Chivu, che in attacco dovrebbe schierare la coppia Bonny-Pio Esposito.
Union SG-Inter, l'orario
Union SG-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 all'Anderlecht Stadium.
Dove vedere Union SG-Inter in diretta tv
Union SG-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Union SG-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Hubert e Chivu
UNION SG (3-5-2): Schepen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang; Florucz, David. Allenatore: Hubert.
A disposizione: Chambaere, Barry, Sykes, Schoofs, Patris, Boufal,Ait El Hadj, Smith, Berradi, Giger, Rodriguez.
Indisponibili: Fuseini.
Squalificati: - Diffidati: -
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, P.Esposito. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J.Martinez, Calligaris, Akanji, Acerbi, Luis Henrique, Dimarco, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Calhanoglu, L.Martinez.
Indisponibili: M.Thuram, Darmian, Di Gennaro.
Squalificati: -. Diffidati: -.
