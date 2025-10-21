L'Inter soffre cinque minuti poi domina l'Union: brilla Lautaro Martinez, Chivu a punteggio pieno

Lautaro è protagonista indiscusso della partita. Prima salva sulla linea un gol fatto (sullo 0-0), poi raddoppia nel primo tempo, dopo il gol di Dumfries che sblocca la sfida. Nella ripresa guadagna il rigore che Calhanoglu calcia per il tris nerazzurro. Al 54’ Chivu si permette il lusso di richiamarlo in panchina, a risultato già ormai acquisito. C'è gloria poi anche per Pio Esposito.

Con questa vittoria l’Inter centra la terza vittoria su tre in Champions. Più di questo davvero non si poteva chiedere a Chivu. Considerando anche che la prossima sfida sarà a Milano contro il non irresistibile Karait Almaty le prospettive sono ottime.

Dominio nerazzurro

Chivu sceglie la coppia d’attacco Pio Esposito-Lautaro, a centrocampo c’è Frattesi mentre in difesa è titolare Bisseck. I primi cinque minuti sono un incubo per l’Inter: due miracoli di Sommer e un salvataggio sulla linea di Lautaro evitano lo svantaggio immediato. Con il passare dei minuti l’Inter prende in mano la partita e sfiora il gol con Pio Esposito. I padroni di casa però si mantengono abbastanza pericolosi in contropiede, con David che beffa spesso la difesa ma per fortuna della squadra di Chivu tecnicamente mostra enormi lacune. Nel finale di tempo ci pensa Dumfries a sbloccare la gara: su azione d’angolo, anticipa tutti e con una girata a pochi passi dalla porta mette in rete. Poco dopo l’Inter ha la possibilità del colpo del ko ma Lautaro Martinez si impappina incredibilmente a tu per tu con il portiere. Ma il Toro ci mette pochi minuti a farsi perdonare. Grande azione in contropiede portata avanti da Dumfries, rifinita da Pio Esposito per Lautaro che con un tiro a giro di destro raddoppia.

C’è anche Pio Esposito

L’Inter comincia la ripresa nello stesso modo in cui aveva finito il primo tempo: dominando. E al 52’ arriva un rigore per un fallo di mano di Van De Perre su Lautaro, visto dal Var. Calhanoglu spiazza il portiere ed è 3-0. Partita in ghiaccio. Chivu ne approfitta per girare gli uomini: in panchina vanno Lautaro, Bastoni e Calhanoglu ed entrano Bonny, Dimarco e Sucic. Proprio Bonny offre a Pio Esposito l’assist per il 4-0. La festa è completa.