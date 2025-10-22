Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv? Sky o Prime Video, orario
Lo Slavia Praga fa visita all'Atalanta di Ivan Juric in occasione della terza giornata della fase campionato di questa edizione della Champions League. Riflettori puntati su Lookman e sull'attacco dei nerazzurri, attualmente a quota 3 in classifica dopo le prime due partite giocate in campo internazionale.
Atalanta-Slavia Praga, l'orario
Atalanta-Slavia Praga si disputerà oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 allo "Stadio di Bergamo".
Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta tv
Atalanta-Slavia Praga in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24.
Atalanta-Slavia Praga, dove vederla in streaming
Atalanta-Slavia Praga sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions della Dea in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Juric e Trpisovsky
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bellanova, Musah, Pasalic, Brescianini, Zalewski, Sulemana, Scamacca, De Ketelaere, Maldini.
Indisponibili: Scalvini, Kolasinac, Bakker (fuori lista Uefa). Squalificati: -. Diffidati: Musah.
SLAVIA PRAGA (3-5-2): Markovic; Chaloupek, Boril, Zima; Vicek, Dorley, Zafeiris, Sadilek, Provod; Kusej, Chory. Allenatore: Trpisovsky.
A disposizione: Stanek, Rezek, Hashioka, Mbodji, Sanyang, Chytil, Cham, Moses, Prekop.
Indisponibili: Schranz, Ogbu, Holes, Doudera, Javorcek, Vorlicky. Squalificati: -. Diffidati: -.
Lo Slavia Praga fa visita all'Atalanta di Ivan Juric in occasione della terza giornata della fase campionato di questa edizione della Champions League. Riflettori puntati su Lookman e sull'attacco dei nerazzurri, attualmente a quota 3 in classifica dopo le prime due partite giocate in campo internazionale.
Atalanta-Slavia Praga, l'orario
Atalanta-Slavia Praga si disputerà oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 allo "Stadio di Bergamo".
Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta tv
Atalanta-Slavia Praga in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24.
Atalanta-Slavia Praga, dove vederla in streaming
Atalanta-Slavia Praga sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions della Dea in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.