Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul terzo impegno in Champions League della Dea di Ivan Juric: le probabili scelte dei due allenatori
TagsChampions Leagueatalantaslavia praga

Lo Slavia Praga fa visita all'Atalanta di Ivan Juric in occasione della terza giornata della fase campionato di questa edizione della Champions League. Riflettori puntati su Lookman e sull'attacco dei nerazzurri, attualmente a quota 3 in classifica dopo le prime due partite giocate in campo internazionale.

Atalanta-Slavia Praga, l'orario

Atalanta-Slavia Praga si disputerà oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 allo "Stadio di Bergamo".

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta tv

Atalanta-Slavia Praga in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24.

Atalanta-Slavia Praga, dove vederla in streaming

Atalanta-Slavia Praga sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions della Dea in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Juric e Trpisovsky

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bellanova, Musah, Pasalic, Brescianini, Zalewski, Sulemana, Scamacca, De Ketelaere, Maldini.

Indisponibili: Scalvini, Kolasinac, Bakker (fuori lista Uefa). Squalificati: -. Diffidati: Musah.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Markovic; Chaloupek, Boril, Zima; Vicek, Dorley, Zafeiris, Sadilek, Provod; Kusej, Chory. Allenatore: Trpisovsky.

A disposizione: Stanek, Rezek, Hashioka, Mbodji, Sanyang, Chytil, Cham, Moses, Prekop.

Indisponibili: Schranz, Ogbu, Holes, Doudera, Javorcek, Vorlicky. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Lo Slavia Praga fa visita all'Atalanta di Ivan Juric in occasione della terza giornata della fase campionato di questa edizione della Champions League. Riflettori puntati su Lookman e sull'attacco dei nerazzurri, attualmente a quota 3 in classifica dopo le prime due partite giocate in campo internazionale.

Atalanta-Slavia Praga, l'orario

Atalanta-Slavia Praga si disputerà oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 allo "Stadio di Bergamo".

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta tv

Atalanta-Slavia Praga in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24.

Atalanta-Slavia Praga, dove vederla in streaming

Atalanta-Slavia Praga sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions della Dea in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Atalanta, Scalvini ai boxJuric sprona Maldini
1
Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Juric e Trpisovsky