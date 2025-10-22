Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv? Sky o Prime Video, orario

Atalanta-Slavia Praga, l'orario

Atalanta-Slavia Praga si disputerà oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 allo "Stadio di Bergamo".

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta tv

Atalanta-Slavia Praga in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24.

Atalanta-Slavia Praga, dove vederla in streaming

Atalanta-Slavia Praga sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions della Dea in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.