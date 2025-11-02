Champions League, ecco gli arbitri di Napoli-Eintracht e Juve-Sporting Lisbona
NYON (SVIZZERA) - Quarta giornata della fase a girone unico di Champions League, con Napoli e Juve in campo tra due giorni (martedì 4 novembre). Gli azzurri di Conte ospitano l'Eintracht Francoforte al 'Maradona', con l'obiettivo di riscattare la pesantissima sconfitta di Eindhoven contro il Psv, mentre i bianconeri di Spalletti - al debutto in Europa sulla panchina bianconera - sfidano lo Sporting Lisbona all'Allianz Stadium e mettono nel mirino il primo successo continentale della loro stagione. Di seguito le designazioni arbitrali delle due sfide.
Napoli-Eintracht, arbitra Pinheiro. Juve-Sporting, ecco Siebert
Sarà il portoghese Joao Pinheiro a dirigere la gara del 'Maradona' (calcio d'inizio alle ore 18:45) tra gli azzurri e i tedeschi. Con lui gli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo. Al Var i lusitani Tiago Martins e André Narciso. A Torino, per Juve-Sporting Lisbona (ore 21), ci sarà invece Daniel Siebert. Il fischietto tedesco, che ha diretto McTominay e compagni nella pesante sconfitta di due settimane fa in casa del Psv, avrà come assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto ufficiale Timo Gerach. Al Var Christian Dingert e lo scozzese Andrew Dallas.