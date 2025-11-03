Lo strano caso di Mariani: sarà l'arbitro di Psg-Bayern dopo lo stop per Napoli-Inter

Quanto emerge dalle designazioni arbitrali del prossima turno di Champions League ha dell'assurdo. Il big match della prossima giornata della League Phase è quello tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, il remake della finale del 2020. Due squadre che stanno dominando, come sempre, in patria, e hanno grandi ambizioni per il torneo continentale. A dirigere la prestigiosa partita sarà l'italiano Maurizio Mariani, che però è reduce dallo stop imposto dal designatore Rocchi dopo Napoli-Inter.