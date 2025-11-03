Lo strano caso di Mariani: sarà l'arbitro di Psg-Bayern dopo lo stop per Napoli-Inter
Quanto emerge dalle designazioni arbitrali del prossima turno di Champions League ha dell'assurdo. Il big match della prossima giornata della League Phase è quello tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, il remake della finale del 2020. Due squadre che stanno dominando, come sempre, in patria, e hanno grandi ambizioni per il torneo continentale. A dirigere la prestigiosa partita sarà l'italiano Maurizio Mariani, che però è reduce dallo stop imposto dal designatore Rocchi dopo Napoli-Inter.
Mariani: big match in Champions League, fermato in Serie A
All'arbitro era stato imputato come errore il rigore concesso al Napoli per il contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Una decisione che aveva portato il designatore Rocchi a fermarlo per farlo tornare ad arbitrare nello scorso weekend, ma in Serie B. L'arbitro della sezione di Aprilia ha diretto la sfida tra Virtus Entella ed Empoli. Per Mariani si tratta della terza partita arbitrata in Champions League in questa stagione: dopo una dei preliminari, ha diretto un altro big match, quello ad Anfield tra Liverpool e Atletico Madrid.