Dove vedere Liverpool-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Serata di gala ad Anfield Road , teatro del big match della quarta giornata della fase a girone unico di Champions League tra Liverpool e Real Madrid . Reduci dal prezioso successo contro l' Aston Villa dopo sei sconfitte nelle ultime otto uscite stagionali in tutte le competizioni, i Reds di Arne Slot vogliono ritrovare la continuità perduta. I Blancos di Xabi Alonso , primi in Liga a +5 sul Barcellona , mettono invece nel mirino la quarta vittoria di fila in Europa : in caso di vittoria sul campo dei campioni d'Inghilterra, Mbappé e compagni metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale .

Liverpool-Real Madrid, data e orario

Il big match tra Liverpool e Real Madrid, valido per la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League, è in programma oggi, martedì 4 novembre, alle ore 21:00 nella suggestiva cornice di Anfield Road.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta tv

Il match tra Reds e Blancos sarà trasmesso in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253).

Liverpool-Real Madrid, come vedere il match in streaming

L'attesa sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento.