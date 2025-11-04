Corriere dello Sport.it
Dove vedere Liverpool-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

Serata di gala ad Anfield Road dove si sfidano i Reds di Slot e i Blancos di Xabi Alonso: in palio punti pesanti per la fase a girone unico di Champions League. Tutte le info
TagsLiverpool-Real MadridChampions League

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Serata di gala ad Anfield Road, teatro del big match della quarta giornata della fase a girone unico di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Reduci dal prezioso successo contro l'Aston Villa dopo sei sconfitte nelle ultime otto uscite stagionali in tutte le competizioni, i Reds di Arne Slot vogliono ritrovare la continuità perduta. I Blancos di Xabi Alonso, primi in Liga a +5 sul Barcellona, mettono invece nel mirino la quarta vittoria di fila in Europa: in caso di vittoria sul campo dei campioni d'Inghilterra, Mbappé e compagni metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Liverpool-Real Madrid, data e orario

Il big match tra Liverpool e Real Madrid, valido per la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League, è in programma oggi, martedì 4 novembre, alle ore 21:00 nella suggestiva cornice di Anfield Road.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta tv

Il match tra Reds e Blancos sarà trasmesso in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253).

Liverpool-Real Madrid, come vedere il match in streaming

L'attesa sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento.

Le probabili formazioni di Slot e Xabi Alonso

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot. A disposizione: Woodman, Gomez, Endo, Kerkez, Szoboszlai, Jones, Nyoni, Chiesa, Ngumoha. Indisponibili: Alisson, Frimpong, Isak, Leoni (fuori lista). Squalificati: - Diffidati: Bradley.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Guler, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. All. Xabi Alonso. A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Fran Garcia, Asencio, Mendy, Camavinga, Ceballos, Endrick, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Rodrygo. Indisponibili: Carvajal, Rudiger, Mastantuono, Alaba. Squalificati: -. Diffidati: -.

