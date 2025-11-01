Corriere dello Sport.it
Premier League: l'Arsenal infila la quinta a Burnley, il Manchester United frena a Nottingham

I 'Gunners' capolista vincono 2-0 con Calafiori titolare, 2-2 per i 'Red Devils' sul campo del Forest (a segno Savona). Successi per Crystal Palace, Brighton e Fulham
LONDRA (INGHILTERRA) - Tanti gol ed altrettante emozioni nei match di oggi (1 novembre) validi per la 10ª  giornata della Premier League, che si chiuderà poi con le gare in programma tra domani e dopodomani.

Premier League, la classifica aggiornata

L'Arsenal infila la quinta a Burnley e continua la sua fuga in vetta

Non rallenta l'Arsenal capolista, che vince 2-0 sul campo del Burnley (dentro nella ripresa l'ex laziale Tchaouna)  centrando così la quinta vittoria di fila in campionato e continuando la sua fuga in vetta. Con Calafiori titolare e in campo per 72', ai 'Gunners' basta poco più di mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato al 'Turf Moor': a segno Gyokeres (14') e Rice (35').

Burnley-Arsenal 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Il Manchester United frena a Nottingham: 2-2 con il Forest

Solo un pari in rimonta invece nella tana del Nottingham Forest per il Manchester United, che era reduce da tre successi di fila: con l'ex juventino De Ligt in campo dal 1' (dentro nella ripresa invece l'ex leccese Dorgu e solo panchina per l'ex bolognese Zirkzee), i 'Red Devils' di Amorim vanno in vantaggio nel primo tempo con Casemiro (34'), ma i padroni di casa (guidati dal nuovo tecnico Sean Dyche, chiamato al posto dell'esonerato Ange Postecoglou) ribaltando tutto a inizio ripresa pareggiando con Gibbs-White (48') e poi sorpassano con Savona (50'), titolare come l'altro ex juventino Douglas Luiz e l'ex fiorentino Milenkovic (ai box per infortunio invece l'ex torinista Ola Aina). Lo United però non si arrende e all'81' riagguanta il 2-2 grazie a una rete dell'ex atalantino Diallo.

Nottingham Forest-Manchester United 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Successi per Crystal Palace, Brighton e Fulham

Reduce dal successo in Coppa di Lega sul Liverpool, il Crystal Palace (con l'ex laziale Kamada titolare e in campo per 78') batte 2-0 anche il Brentford dell'azzurro Kayode (sostituito al 67'): gol di Mateta (30') e autorete di Collins (51'). Doppietta di Gomez (64' e 70') dopo la rete di Welbeck (11') di nel 3-0 rifilato dal Brighton (solo panchina per l'ex veronese Coppola) al Leeds dell'ex milanista Okafor (sostituito al 77'). Successo per 3-0 invece per il Fulham contro il Wolverhampton (dentro dopo l'intervallo l'ex veronese Tchatchoua), in dieci dal 36' (sull'1-0 per i Cottagers) dopo il rosso ad Agbadou: a segno Sessegnon (9') e Wilson (62'), poi l'autogol di Mosquera (75').

