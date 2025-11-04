Chivu: "Kairat Almaty? Ci vuole rispetto, non sarà facile. Thuram è convocato"

Chivu sulle scelte: "Cerco di accontentare tutti"

"Stiamo lavorando per migliorare sempre e avere continuità - le parole dopo la difficile partita contro il Verona in campionato -. Si cade e ci si rialza. Arriveranno momenti i cui ci sarà una tempesta ma il calcio e la vita sono così. I ragazzi sono bravi e maturi". Poi sui singoli: "Pio e Bonny? Domani ho tutti e quattro gli attaccanti disponibili. Sì, anche Thuram e convocato. Vediamo,on penso mai alla partita successiva ma solo a quella che si deve giocare nell'immediato e chi subentrerà cambiarà l'inerzia della partita. Se non segna un attaccante segna un difensore o un centrocampista. Io a volte penso anche a vincere 4-3 e non solo 1-0. Acerbi e De Vrij? Tutti i difensori che ho sono bravi, se io sostituisco il terzo centrale, non cambia niente. Sono tutti grandi palleggiatori e sanno colpire di testa. A volte qualcuno di loro ha più velocità e questo influisce sulle scelte che faccio: sono tutte fatte per il bene della squadra. Meritocrazia, avversario, condizione. Sono tutti i motivi per cui faccio delle scelte, ma tutti hanno sempre dato il massimo. Magari qualcuno si è inc****to per le mie scelte, ma sto cercando di accontentare tutti per non creare squilibri".