Chivu: "Kairat Almaty? Ci vuole rispetto, non sarà facile. Thuram è convocato"
È tutto pronto per la quarta giornata di Champions League, con l'Inter che accoglierà a San Siro il Kairat Almaty. I nerazzurri vogliono proseguire nel loro grande percorso fin qui che li vede a punteggio pieno. La sfida è contro un avversario modesto, ma Cristian Chivu non vuole cali di concentrazione: "Ci aspetta una gara non semplice, io non ascolto gli altri - le sue parole nella conferenza stampa alla vigilia del match -. Non è mai facile vincere in questa competizione, gli avversari non sono semplici. Noi non manchiamo di rispetto a nessun avversario".
Chivu sulle scelte: "Cerco di accontentare tutti"
"Stiamo lavorando per migliorare sempre e avere continuità - le parole dopo la difficile partita contro il Verona in campionato -. Si cade e ci si rialza. Arriveranno momenti i cui ci sarà una tempesta ma il calcio e la vita sono così. I ragazzi sono bravi e maturi". Poi sui singoli: "Pio e Bonny? Domani ho tutti e quattro gli attaccanti disponibili. Sì, anche Thuram e convocato. Vediamo,on penso mai alla partita successiva ma solo a quella che si deve giocare nell'immediato e chi subentrerà cambiarà l'inerzia della partita. Se non segna un attaccante segna un difensore o un centrocampista. Io a volte penso anche a vincere 4-3 e non solo 1-0. Acerbi e De Vrij? Tutti i difensori che ho sono bravi, se io sostituisco il terzo centrale, non cambia niente. Sono tutti grandi palleggiatori e sanno colpire di testa. A volte qualcuno di loro ha più velocità e questo influisce sulle scelte che faccio: sono tutte fatte per il bene della squadra. Meritocrazia, avversario, condizione. Sono tutti i motivi per cui faccio delle scelte, ma tutti hanno sempre dato il massimo. Magari qualcuno si è inc****to per le mie scelte, ma sto cercando di accontentare tutti per non creare squilibri".
Chivu su Martinez, le sconfitte e Lautaro
"Josep Martinez? Per noi è importante stargli vicino e integrarlo nel gruppo. Quello che è successo è molto più delicato di quanto si possa pensare. Abbiamo rispetto per le indagini ma a quanto pare non ha colpe, ma ricordiamoci che una persona non c'è più. Superare questi momenti non è semplice. Equilibrio? Se non sai perdere non sai vincere. Io capiscono l'importanza del gruppo, della società, dei tifosi. La perfezione non esiste, bisogna stare in piedi nella tempesta e rialzarsi con la schiena dritta. Poi forse qualcuno fuori non riesce ad accettare una sconfitta. Il mio gruppo è fatto di uomini veri, loro seguono solo sempre quello che hanno sognato da bambini. Lautaro? Porta felicità e passione, ma a volte la responsabilità che porta gli annebbia i pensieri. Io gli ho detto di imparare a sorridere un po' di più, 'sai chi sei e come lavori' gli ho detto".
Carlos Augusto: "Chivu ci sta dando tanto"
Con Chivu in conferenza stampa anche Carlos Augusto: "In questa Champions non ci sono partite facili, è vero che giochiamo in casa ma loro stanno facendo la storia nel loro paese. Dobbiamo essere concentrati. Verona? Gli errori sono stati solo un caso. Dobbiamo essere concentrati e lavoriamo sempre in fase difensiva. Domenica è stata difficile ma queste vittorie all'ultimo minuto contano tanto per noi. Stiamo seguendo il nostro cammino. Chivu? Io mi sento più integrato e anche i giovani che sono arrivati. Il mister fa le rotazioni e sta insieme al gruppo e questo aiuta a trovare fiducia anche chi gioca meno. Quando abbiamo opportunità di giocare dobbiamo fare il nostro meglio. Abbiamo un grande gruppo. Voglio imparare dai miei compagni in difesa. Dopo la stagione scorsa Chivu ci ha dato tanto. Ci ha fatto ritrovare il bello fatto l'anno scorso".
