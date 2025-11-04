Champions League: Arsenal a punteggio pieno, travolto lo Slavia Praga

Champions League: l'Arsenal batte lo Slavia Praga e si conferma a punteggio pieno

Alla "Fortuna Arena" di Praga, l'Arsenal di Arteta apre le marcature al minuto 32 con il solito Bukayo Saka, freddissimo nel trasformare il calcio di rigore figlio di un fallo di mano di Provod. Decisivi l'intervento del Var e l'on field review dell'arbitro Aghayev, che ha poi assegnato il penalty ai Gunners. In avvio di ripresa, Merino finalizza gli assist di Trossard, al 46', e Rice, al 68', e consente agli ospiti di gestire la partita con maggiore serenità. Nel finale, revocato con l'ausilio del Var un rigore in favore dello Slavia Praga. Finisce 3-0 per gli inglesi. Alle ore 21, oltre a Juve-Sporting, sono in programma Atletico Madrid-Union SG, Bodo/Glimt-Monaco, Liverpool-Real Madrid, Olympiakos-PSV, Psg-Bayern e Totteham-Copenaghen.