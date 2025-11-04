Champions League: Arsenal a punteggio pieno, travolto lo Slavia Praga
Martedì di Champions che apre la quarta giornata della League Phase 2025/26. Subito in campo l'Arsenal di Mikel Arteta, ospite dello Slavia Praga in Repubblica Ceca. I Gunners, trascinati da Saka e Merino, si confermano a punteggio pieno dopo le prime quattro partite in questa edizione della massima competizione continentale.
Alla "Fortuna Arena" di Praga, l'Arsenal di Arteta apre le marcature al minuto 32 con il solito Bukayo Saka, freddissimo nel trasformare il calcio di rigore figlio di un fallo di mano di Provod. Decisivi l'intervento del Var e l'on field review dell'arbitro Aghayev, che ha poi assegnato il penalty ai Gunners. In avvio di ripresa, Merino finalizza gli assist di Trossard, al 46', e Rice, al 68', e consente agli ospiti di gestire la partita con maggiore serenità. Nel finale, revocato con l'ausilio del Var un rigore in favore dello Slavia Praga. Finisce 3-0 per gli inglesi. Alle ore 21, oltre a Juve-Sporting, sono in programma Atletico Madrid-Union SG, Bodo/Glimt-Monaco, Liverpool-Real Madrid, Olympiakos-PSV, Psg-Bayern e Totteham-Copenaghen.