Chiellini e la frase che rivela la strategia di Spalletti: "Ecco quello che sta facendo alla Juve"

Chiellini prima di Juve-Sporting: "Ecco quello che sta facendo Spalletti"

Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, ai microfoni di Sky Sport: "Il ruolo di Consigliere di Lega in Figc? L'ho ereditato da Francesco Calvo e quindi ringrazio anche chi c’era prima di me. Spero di poter aiutare con la mia esperienza in questi anni. Spalletti? Sta cercando di portare quella che è la sua esperienza, il suo modo di vedere il calcio, senza cambi drastici, ma sta già facendo passare qualche concetto. Spetterà poi a ragazzi metterli in campo: importante vincere per risalire. Sarebbe importante fare 3 punti oggi. Vlahovic? Dusan è concentrato, come ho sempre detto, e si sta allenando bene, ma c’è la volontà da ambo le parti di mettersi a sedere a fine anno per cercare di trovare un accordo". E su Spalletti, ha aggiunto: "Credo che anche in passato la speranza fosse quella di aprire nuovi cicli, non delle parentesi. Sia con Thiago sia con Igor. Luciano ha status ed esperienza per creare un ciclo e c’è la volontà di entrambi di andare avanti oltre gli otto mesi. L’impatto è stato ottimo, speriamo di proseguire. Tutti pensiamo possa essere la persona giusta. Io nel ruolo di collaboratore tecnico? Cercherò di fare del mio meglio per dare una mano in tutti gli ambiti della Juventus".