Juve-Sporting Lisbona diretta: segui il match di Champions League oggi LIVE

20:26

Juve, i precedenti con lo Sporting Lisbona

Quella di questa sera sarà la quinta sfida tra Juventus e Sporting Lisbona. Nei quattro precedenti si sono registrati due successi bianconeri e due pareggi.

20:21

Spalletti: "Dobbiamo giocare il nostro calcio"

Il tecnico della Juve Luciano Spalletti ai microfoni Sky a pochi minuti dal calcio di inizio del match con lo Sporting Lisbona: "Ci vuole una vittoria, perciò servirà l'atteggiamento corretto. Loro sulla trequarti sono molto bravi, però quando palla ce l'abbiamo noi dobbiamo far vedere il livello di calcio che vogliamo proporre. Mantenendo lo stesso sistema di gioco McKennie è bravo a fare la fase difensiva e ad entrare dentro il campo, così da aprire Conceicao. La sua posizione è quella dello spigolo dell'area di rigore".

20:16

L'undici titolare scelto da Luciano Spalletti

Ecco gli undici titolari che il tecnico bianconero ha scelto per la sfida con lo Sporting Lisbona.

20:11

Juve-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti

SPORTING LISBONA(4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trinçao, Gonçalves; Ioannidis. All. Rui Borges

20:00

Tutto su Juve-Sporting Lisbona

Tutte le info per vedere la gara tra Juventus e Sporting Lisbona (LEGGI TUTTO...)