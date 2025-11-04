Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
Dove vedere Juve-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario

Esordio europeo per Spalletti alla guida dei bianconeri nella gara valida per la quarta giornata di Champions League: le possibili scelte
juve Sporting Lisbona Champions League

A tre giorni dalla vittoria contro la Cremonese, è tempo della seconda partita di Luciano Spalletti alla guida della Juventus. I bianconeri scendono in campo all'Allianz Stadium nella sfida valida per la quarta giornata della fase di campionato della Champions League contro lo Sporting Lisbona. La Juve è alla ricerca del primo successo europeo stagionale. 

Juve-Sporting Lisbona, l'orario

Juve-Sporting Lisbona andrà in scena oggi, martedì 4 novembre, alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Sporting Lisbona in diretta tv

Juve-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Juve-Sporting Lisbona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Spalletti e Rui Borges

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, K.Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti  
A disposizione: Perin, Scaglia, Rugani, João Mário, Adzic, Miretti, Conceiçao, Zhegrova, Openda, David. 
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Kelly. Squalificati: -. Diffidati: - 
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inaco, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Catamo, Trincao, Gonçalves; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges 
A disposizione: João Virginia, Kochorashvili, Matheus Reis, Morita,  Quenda, Alisson Santos, Quaresma, Luis Suarez. 
Indisponibili: Nuno Santos, Debast, Bragança, Fresneda. Squalificati: -. Diffidati: -. 

