Dove vedere Juve-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario

A tre giorni dalla vittoria contro la Cremonese, è tempo della seconda partita di Luciano Spalletti alla guida della Juventus . I bianconeri scendono in campo all'Allianz Stadium nella sfida valida per la quarta giornata della fase di campionato della Champions League contro lo Sporting Lisbona. La Juve è alla ricerca del primo successo europeo stagionale.

Juve-Sporting Lisbona, l'orario

Juve-Sporting Lisbona andrà in scena oggi, martedì 4 novembre, alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Sporting Lisbona in diretta tv

Juve-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Juve-Sporting Lisbona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.