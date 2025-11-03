Diretta Spalletti Champions: segui la conferenza stampa prima di Juventus-Sporting Lisbona

18:32

Il lavoro di Spalletti

Ancora Di Gregorio: "Cosa ci ha colpito di Spalletti? Il tempo di lavoro in campo è stato ancora poco, ma credo la sua carriera parli per lei. Ci ha colpito la fermezza, la volontà e l'ambizione. E noi vogliamo metterci in gioco insieme a lui". Poi gli viene chiesto se ci sarà una scossa: "Responsabilità è la parola chiave di quando abbiamo parlato tra di noi. Ognuna deve sentirla come singolo, nel gruppo e anche verso la società. Dobbiamo raggiungere un livello a 360 gradi. La Champions si carica da sola. La Juve deve vincere e deve andare avanti. Questa è la carica, poi arriviamo da un momento così e dobbiamo continuare su questa strada. Domani sera dobbiamo avere carica, ambizione e responsabilità".

18:27

Di Gregorio e la lotta scudetto

Sulla possibilità di lottare per lo scudetto, come accennato da Spalletti, il portiere della Juve dice: "Il mister è ambizioso come lo siamo tutti. Quando sei qua devi vincere e non puoi accontentarti. Noi dobbiamo fare di tutto per vincere. Quando (Spalletti, n.d.r.) ha usato quella parola, il gruppo gli ha dato valore, perché è la direzione verso dove vogliamo andare tutti".

18:24

Il momento di Koopmeiners

Di Gregorio: "Koopmeiners? Ormai lo conosco da un anno e quattro mesi. Lui è un giocatore forte e serio e quando sei così puoi giocare ovunque. L'ha dimostrato l'altra sera. La mia stagione? Si può migliorare sempre, me lo ripeto da tempo. Sicuramente spero di riuscire a fare meglio andando avanti. Quando sei alla Juve gli obiettivi ci sono, è una squadra abituata a vincere. Si passa però dalle partite che portano a un obiettivo più grande".

18:19

Di Gregorio: "Ora stiamo meglio"

Inizia a parlare Di Gregorio: "Dopo due vittorie stiamo meglio, ma sappiamo che non si può abbassare l'attenzione. La concentrazione è sulla partita di domani. Quando avviene un esonero i primi che si sentono responsabili sono i giocatori. Questo ci ha unito e ci ha fatto parlare tra di noi, quindi abbiamo provato ad avere un atteggiamento più forte e responsabile".

18:16

Di Gregorio con Spalletti

In conferenza stampa, con Spalletti, c'è il portiere Michele Di Gregorio.

18:05

La nuova Juve di Spalletti: dalla chiave mentale alla complicità, la strategia dell’ex ct

18:00

Pizarro: "Energia, passione e competenza. Con Spalletti la Juventus ha preso il top"

17:56

Juve, la situazione in Champions League: la classifica

Nelle prime tre giornate della fase a girone unico, i bianconeri hanno raccolto due pareggi (4-4 a Torino con il Borussia Dortmund e 2-2 in Spagna con il Villarreal) e una sconfitta (1-0 al Bernabéu, contro il Real Madrid). Contro lo Sporting Lisbona i tre punti sono obbligatori per i bianconeri di Spalletti che, al momento, occupano il 25° posto.

17:53

Giannichedda: "Spalletti migliorerà la Juventus. Fa bene ad alzare l'asticella, lottare per lo scudetto è nel suo dna"

17:50

Spalletti è il nuovo allenatore della Juve: i tifosi scatenati sul web

17:45

Juve-Sporting Lisbona, le dichiarazioni di Spalletti

Il tecnico dei bianconeri presenta il match contro lo Sporting Lisbona, in conferenza stampa, a partire dalle 18:15 di oggi (lunedì 3 novembre) dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

Allianz Stadium, Torino