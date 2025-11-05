Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Taylor, ennesima follia in Bruges-Barcellona: rigore assurdo, il Var costretto a intervenire

L'arbitro inglese aveva assegnato il penalty, ma dopo l'on field review ha cambiato idea
1 min
TagsTaylorBarcellonaClub Bruges

Nel secondo tempo di Club Brugge-Barcellona, l'arbitro Taylor ha fischiato un rigore a favore della squadra belga per un contatto tra Balde e Forbs.

Rigore assurdo dato da Taylor al Bruges contro il Barcellona e tolto dal Var

Il direttore di gara inglese, però, è stato richiamato dal Var all'on field review per rivedere l'azione e dal replay a slow motion si vede chiaramente come sia l'attaccante a inciampare sul difensore del Barcellona e non il contrario. Dopo aver quindi assegnato il penalty, l'arbitro della famosa finale di Europa League tra Roma e Siviglia lo ha revocato.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Bruges-Barcellona
Unisciti alla community