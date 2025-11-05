Nel secondo tempo di Club Brugge-Barcellona , l'arbitro Taylor ha fischiato un rigore a favore della squadra belga per un contatto tra Balde e Forbs .

Rigore assurdo dato da Taylor al Bruges contro il Barcellona e tolto dal Var

Il direttore di gara inglese, però, è stato richiamato dal Var all'on field review per rivedere l'azione e dal replay a slow motion si vede chiaramente come sia l'attaccante a inciampare sul difensore del Barcellona e non il contrario. Dopo aver quindi assegnato il penalty, l'arbitro della famosa finale di Europa League tra Roma e Siviglia lo ha revocato.