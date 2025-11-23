Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Champions League, gli arbitri di Napoli-Qarabag e Bodo/Glimt-Juve

Due direttori di gara di grande esperienza per le sfide del quinto turno delle due italiane
2 min
TagsArbitrimakkelieMarciniak

La netta vittoria per 3-1 al Maradona contro la prima Atalanta di Palladino ha portato nuovamente l'euforia in casa Napoli. Adesso la squadra di Conte è chiamata a rialzarsi anche in Champions League. Nelle prime quattro partite nella massima competizione europea i campioni d'Italia hanno ottenuto solo quattro punti. Nel prossimo turno, in casa, il Napoli martedì 25 ospiterà il Qarabag, che di punti invece ne hanno 7. A dirigere la partita sarà l'esperto Szymon Marciniak.

A Marciniak Napoli-Qarabag

Il polacco Marciniak è un arbitro di grandissima esperienza, che nel 2023 ha diretto la finale vinta da Manchester City contro l'Inter. A completare la squadra arbitrale per la sfida del Maradona (calcio d'inizio ore 21:00) ci saranno gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Wojciech Myc sarà il quarto uomo. Al Var l'olandese Van Boekel, con a-var il croato Ivan Bebek.

Bodo/Glimt-Juve a Makkelie

In contemporanea al Napoli, martedì scenderà in campo anche la Juventus. I bianconeri di Spalletti, reduci dal pareggio contro la Fiorentina, giocheranno nell'ostico campo del Bodo/Glimt. La partita sarà diretta da un altro arbitro esperto come l'olandese Danny Makkelie. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre Allard Lindhout sarà il quarto uomo. AlvVar il belga Bram Van Driessche, mentre l'a-var sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Napoli, la qualità fa la differenzaLa Juve non sfonda

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS