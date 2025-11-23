Champions League, gli arbitri di Napoli-Qarabag e Bodo/Glimt-Juve

La netta vittoria per 3-1 al Maradona contro la prima Atalanta di Palladino ha portato nuovamente l'euforia in casa Napoli . Adesso la squadra di Conte è chiamata a rialzarsi anche in Champions League. Nelle prime quattro partite nella massima competizione europea i campioni d'Italia hanno ottenuto solo quattro punti. Nel prossimo turno, in casa, il Napoli martedì 25 ospiterà il Qarabag, che di punti invece ne hanno 7. A dirigere la partita sarà l'esperto Szymon Marciniak.

A Marciniak Napoli-Qarabag

Il polacco Marciniak è un arbitro di grandissima esperienza, che nel 2023 ha diretto la finale vinta da Manchester City contro l'Inter. A completare la squadra arbitrale per la sfida del Maradona (calcio d'inizio ore 21:00) ci saranno gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Wojciech Myc sarà il quarto uomo. Al Var l'olandese Van Boekel, con a-var il croato Ivan Bebek.

Bodo/Glimt-Juve a Makkelie

In contemporanea al Napoli, martedì scenderà in campo anche la Juventus. I bianconeri di Spalletti, reduci dal pareggio contro la Fiorentina, giocheranno nell'ostico campo del Bodo/Glimt. La partita sarà diretta da un altro arbitro esperto come l'olandese Danny Makkelie. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre Allard Lindhout sarà il quarto uomo. AlvVar il belga Bram Van Driessche, mentre l'a-var sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez.