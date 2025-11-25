Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario

Una volta archiviato il pari di Firenze, la Juventus di Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Uefa Champions League , approdando nel gelo norvegese di Bodo per affrontare la squadra allenata da Knutsen . Bianconeri ancora a secco di vittorie in questa edizione della massima competizione continentale , ecco perché diventa fondamentale vincere per non perdere terreno dal treno playoff. Riflettori puntati su Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, ma anche sulle rigide temperature che presenterà la serata nella città che si trova appena più a nord del Circolo Polare Artico.

Bodo/Glimt-Juve, l'orario

Bodo/Glimt-Juve andrà in scena oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21 allo Aspmyra Stadion di Bodo.

Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in diretta tv

Bodo/Glimt-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Bodo/Glimt-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.