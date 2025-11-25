Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul secondo impegno dell'era Spalletti in Champions League: le probabili scelte dei due allenatori
TagsChampions Leaguebodo/glimtjuve

Una volta archiviato il pari di Firenze, la Juventus di Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Uefa Champions League, approdando nel gelo norvegese di Bodo per affrontare la squadra allenata da Knutsen. Bianconeri ancora a secco di vittorie in questa edizione della massima competizione continentale, ecco perché diventa fondamentale vincere per non perdere terreno dal treno playoff. Riflettori puntati su Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, ma anche sulle rigide temperature che presenterà la serata nella città che si trova appena più a nord del Circolo Polare Artico.

Bodo/Glimt-Juve, l'orario

Bodo/Glimt-Juve andrà in scena oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21 allo Aspmyra Stadion di Bodo.

Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in diretta tv

Bodo/Glimt-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Bodo/Glimt-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Knutsen e Spalletti

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Auklend, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.

A disposizione: Lund, Brondbo, Nielsen, Moe, Antonsen, Rilsnaes, Hanssen, Saltnes, Blomberg, Helmersen, Maatta, Jorgensen.

Indisponibili: Brynhildsen. Squalificati: Gundersen. Diffidati: Auklend, Berg.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Openda. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Perin, Fuscaldo, Cabal, Joao Mario, K. Thuram, Adzic, Zhegrova, Yildiz, Conceiçao, David.

Indisponibili: Bremer, Pinsoglio, Gatti, Rugani. Squalificati: -. Diffidati: Cambiaso.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Una volta archiviato il pari di Firenze, la Juventus di Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Uefa Champions League, approdando nel gelo norvegese di Bodo per affrontare la squadra allenata da Knutsen. Bianconeri ancora a secco di vittorie in questa edizione della massima competizione continentale, ecco perché diventa fondamentale vincere per non perdere terreno dal treno playoff. Riflettori puntati su Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, ma anche sulle rigide temperature che presenterà la serata nella città che si trova appena più a nord del Circolo Polare Artico.

Bodo/Glimt-Juve, l'orario

Bodo/Glimt-Juve andrà in scena oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21 allo Aspmyra Stadion di Bodo.

Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in diretta tv

Bodo/Glimt-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Bodo/Glimt-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

L'arrivo della Juve a BodoSpalletti alla vigilia
1
Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Knutsen e Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS