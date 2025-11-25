Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario
Una volta archiviato il pari di Firenze, la Juventus di Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Uefa Champions League, approdando nel gelo norvegese di Bodo per affrontare la squadra allenata da Knutsen. Bianconeri ancora a secco di vittorie in questa edizione della massima competizione continentale, ecco perché diventa fondamentale vincere per non perdere terreno dal treno playoff. Riflettori puntati su Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, ma anche sulle rigide temperature che presenterà la serata nella città che si trova appena più a nord del Circolo Polare Artico.
Bodo/Glimt-Juve, l'orario
Bodo/Glimt-Juve andrà in scena oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21 allo Aspmyra Stadion di Bodo.
Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in diretta tv
Bodo/Glimt-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Bodo/Glimt-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Knutsen e Spalletti
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Auklend, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.
A disposizione: Lund, Brondbo, Nielsen, Moe, Antonsen, Rilsnaes, Hanssen, Saltnes, Blomberg, Helmersen, Maatta, Jorgensen.
Indisponibili: Brynhildsen. Squalificati: Gundersen. Diffidati: Auklend, Berg.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Openda. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Fuscaldo, Cabal, Joao Mario, K. Thuram, Adzic, Zhegrova, Yildiz, Conceiçao, David.
Indisponibili: Bremer, Pinsoglio, Gatti, Rugani. Squalificati: -. Diffidati: Cambiaso.
Una volta archiviato il pari di Firenze, la Juventus di Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Uefa Champions League, approdando nel gelo norvegese di Bodo per affrontare la squadra allenata da Knutsen. Bianconeri ancora a secco di vittorie in questa edizione della massima competizione continentale, ecco perché diventa fondamentale vincere per non perdere terreno dal treno playoff. Riflettori puntati su Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, ma anche sulle rigide temperature che presenterà la serata nella città che si trova appena più a nord del Circolo Polare Artico.
Bodo/Glimt-Juve, l'orario
Bodo/Glimt-Juve andrà in scena oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21 allo Aspmyra Stadion di Bodo.
Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in diretta tv
Bodo/Glimt-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Bodo/Glimt-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.