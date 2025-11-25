Dove vedere Napoli-Qarabag in tv? Sky o Prime Video, orario

Il Napoli torna in campo in Champions League . La squadra di Conte vuole dare continuità al convincente successo in campionato contro l'Atalanta. In Europa i campioni d'Italia sono chiamati a una sterzata: al Maradona arrivano gli azeri del Qarabag, che in quattro giornate hanno conquistato sette punti, tre in più del Napoli. "La rivelazione della Champions", così li ha definiti Conte in conferenza stampa. Per l'occasione, l'allenatore dovrebbe riproporre il nuovo modulo con la difesa a tre.

Napoli-Qarabag, l'orario

Napoli-Qarabag andrà in scena oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21:00 allo stadio "Maradona" di Napoli.

Dove vedere Napoli-Qarabag in diretta tv

Napoli-Qarabag sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K.

Napoli-Qarabag, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.