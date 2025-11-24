Il Napoli , dopo il convincente successo contro l'Atalanta in campionato, è chiamato a dare una risposta anche in Champions League . In Europa gli azzurri hanno conquistato quattro punti in altrettante partite. Contro il Qarabag , che invece di punti ne ha collezionati 7, è necessaria una vittoria. Antonio Conte, accompagnato da Alessandro Buongiorno , in conferenza stampa ha presentato la partita. Leggi le dichiarazioni complete su Il Corriere dello Sport .

13:20

13:10

12:59

Termina la conferenza stampa di Buongiorno

Dopo quella di Conte, è terminata anche la conferenza stampa di Alessandro Buongiorno prima di Napoli-Qarabag.

12:55

Buongiorno: "Contro il Qarabag partita che richiederà tanto impegno"

Il Qarabag è una squadra ostica: "Il Qarabag viene da gare importanti in Champions, sarà una partita che richiederà tanto impegno da parte di tutti in entrambe le fasi. Cercheremo di affrontare la gara al meglio possibile. Loro sono una squadra molto intensa, dovremmo stare attenti. Ci saranno tanti duelli individuali quando faremo pressione noi, ma anche loro. Starà noi vincere questi duelli".

12:53

"Infortuni? Dobbiamo sempre dare il massimo"

Sui tanti infortuni: "Dobbiamo pensare a lavorare e andare sempre forte. Con lo staff tecnico e medico di altissimo livelllo cerchiamo individualmente di recuperare il più possibile in ogni modo. Ma dobbiamo dare il massimo, senza pensare ad altro".

12:52

Buongiorno: "Giocare al Maradona difficile per chiunque"

Grande rendimento del Napoli in casa. "Quando giochiamo nel nostro stadio ci danno una mano i tifosi. La gente si fa sentire molto. Domani sarà l'anniversario di Maradona: questa partita acquisisce ancora più valore. Speriamo in una vittoria per dedicargliela. Giocare in questo stadio è difficile per tutti gli avversari. Cercheremo di continuare la nostra striscia".

12:51

Buongiorno sulla difesa a tre

Buongiorno ha risposto sul nuovo modulo. Con l'Atalanta il Napoli ha giocato con la difesa a tre: "Anche l'anno scorso abbiamo lavorato così con il mister. Mi piacciono entrambi i moduli. Ci è richiesto un lavoro particolare ai braccetti per la pressione e per aiutare in zona offensiva la squadra. Mister bravo a trasmetterci subito questi movimenti nuovi".

12:49

Buongiorno: "Tra noi e il mister fiducia reciproca"

Buongiorno ha parlato del rapporto con Conte: "La fiducia del mister l'abbiamo sempre avuta, come lui l'ha da parte nostra. C'era da recuperare un po' di energie, soprattutto mentali. Periodi meno positivi possono capitare a tutte le squadre. Abbiamo messo in campo tutto e speso tante energie per portare a casa la vittoria nell'ultima partita. Siamo stati contenti di ciò, ma l'impegno del gruppo c'è sempre stato".

12:48

Inizia la conferenza di Buongiorno

Dopo Conte, è il turno di Buongiorno: "Sappiamo che sarà una partita tosta. Ci faremo trovare pronti".

12:44

Termina la conferenza di Conte

Termina così la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Qarabag.

12:43

Conte su Lukaku: "Non è pronto, ma importante averlo qui"

L'ultima domanda ha riguardato le condizioni di Lukaku, presente al Maradona contro l'Atalanta. Il belga non ci sarà contro la Roma: "Non è assolutamente pronto, ha ancora molto da lavorare. Certo, la sua importanza su ogni punto di vista la sappiamo. E' un giocatore dal valore riconosciuto a livello internazionale. Dà tanto in ogni frangente, all'interno dello spogliatoio è uno dei più carismatici. Ha dovuto curarsi in Belgio, ora averlo recuperato qui è importante. Sono situazioni nelle quali devi metterti l'elmetto, situazioni di grandi emergenza: ognuno può dare il proprio contributo, anche con la presenza".

12:41

Conte: "Difesa a tre? La novità è il centrocampo a due"

Ci sarà di nuovo la difesa a tre? Conte ha risposto circa il nuovo modulo: "La svolta sulla difesa a tre è figlia dell'emergenza. Ma non tanto la difesa a tre, quanto il centrocampo a due. Dà la possibilità di avere un'alternativa in panchina. Con l'Atalanta è stato Elmas. Più che parlare di difesa a tre, questo centrocampo è la novità. Bisognerà continuare a fare di necessità virtù e presentare una squadra organizzata. Non basta cambiare numeri, bisogna saperci lavorare"

12:39

"La gara con l'Atalanta è il passato"

Un commento sui marcatori della sfida con l'Atalanta, Lang e Neres: "Facciamo un minimo di distinzione. Noa è arrivato ora. Neres c'era già l'anno scorso, ed era stato già decisivo. Non scopriamo un giocatore nuovo. Nella sfida con l'Atalanta c'è stata un'ottima prestazione da un punto di vista offensivo. Ora c'è da continuare. Ora la gara di sabato è il passato.

12:38

"Nuovi acquisti? Coinvolti, ma devono crescere ancora"

Sull'innesto dei nuovi acquisti: "Contro l'Atalanta hanno giocato cinque giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, sei con Elmas. Tutti i nuovi arrivi sono abbastanza coinvolti, devono esserlo di più. Per forza di cosa devono crescere, anche per l'indisponibilità di molti giocatori. Dobbiamo sfruttare questo tipo di situazioni per migliorare".

12:37

Conte: "Gilmour e Spinazzola? Non so i tempi di recupero"

Conte ha risposto alla domanda relativa agli infortuni: "Hojlund e Rrahmani sono usciti per scelta tecnico-tattica nel corso della partita. Amir veniva da due gare intense in nazionale e aveva fatto un ottimo primo tempo. Lo stesso per Hojlund: aveva dato tutto. Per quanto riguarda Gilmour e Spinazzola, invece, mi piacerebbe ne parlassero di più i medici. Sono più appriopriati. Non sono infortuni muscolari. Tempi di recupero? Non li so..."

12:35

"Sarà una gara che avrà un rilievo nel nostro percorso"

Contro il Qarabag gara da non sbagliare: "Dobbiamo recuperare energie e forze. La sfida con l'Atalanta ci ha chiamato a un dispendio energetico importante. Abbiamo giocato una gara intensa, di grande energia. Ci portiamo dietro la positività della prestazione. Domani sarà un'altra partita altrettanto importante. Ma siamo abituati a considerare ogni partita importante. Sarà uno step che avrà un rilievo nella partita di Champions. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo"

12:33

Conte sugli infortuni: "Da inizio anno facciamo di necessità virtù"

Tanti gli infortuni con i quali il Napoli ha dovuto avere a che fare in stagione: "Per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare, come il lavoro e la tecnica, la tattica... i giocatori a disposizione, invece, non si possono controllare. Da inizio anno dobbiamo fare di necessità virtù, dovendo sopperire ad assenze importanti. Detto ciò, l'allenatore deve trovare soluzioni. Mi auguro che la fortuna giri anche un po' e di non dover andare sempre a inseguire situazioni".

12:31

Conte: "Sarebbe bello dedicare una vittoria a Maradona"

Antonio Conte ha presentato la partita ricordando anche Maradona: "Domani è l'anniversario della scomparsa di Maradona. Sappiamo tutti quanti cosa rappresenta per Napoli. Sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria. Il Qarabag può essere ritenuta la squadra rivelazione della Champions, vincendo col Benfica e pareggiando col Chelsea tra i risultati. Squadra con tanti stranieri ma molto ben integrati. Hanno ritmi alti, gente di qualità Siamo chiamati a fare una grande gara".

12:29

Inizia la conferenza stampa!

Al via la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Qarabag.

12:19

Napoli, Conte: "Qarabag rivelazione della Champions League"

Anche Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport: "Arriviamo con la giusta energia. Abbiamo dato buone risposte e non era semplice con l’Atalanta. Adesso c’è da recuperare un po’ di energie, sabato c’è stato un dispendio importante. Il Qarabag penso che sia un po’ la rivelazione di questa Champions League, porterà ritmi intensi e dovremo fare una partita con grandissima attenzione al massimo delle energie".

12:14

Buongiorno: "Ci siamo parlati: ritrovata l'energia mentale"

Prima della conferenza stampa, Buongiorno ha parlato ai microfoni di Sky: "A Castel Volturno ci siamo parlati nello spogliatoio. Abbiamo ritrovato l'energia mentale. Dobbiamo continuare su questa strada, cotninuare a lavorare insieme come sempre fatto e cercare di migliorare partita per partita".

12:01

Manca poco alla conferenza stampa

La conferenza stampa di Antonio Conte e Alessandro Buongiorno inizierà alle 12:30.

Castel Volturno - Napoli