Bufera di neve a Bodo, Juve in apprensione: le ultime dalla Norvegia

BODØ (Norvegia) - Come si temeva alla vigilia, il maltempo mette a rischio il regolare svolgimento della partita della Juventus in Norvegia, in casa del Bodo/Glimt, nella quinta giornata di Champions League. Proprio in questi minuti, in tarda mattinata, una bufera di neve e vento si è abbattuta sulla città dove stasera giocheranno i ragazzi di Luciano Spalletti. I norvegesi si mostrano sicuri che il match si giocherà, anche perché il campo è in erba sintetica ed è riscaldato, ma qualche incertezza permane.