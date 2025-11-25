Bufera di neve a Bodo, Juve in apprensione: le ultime dalla Norvegia
BODØ (Norvegia) - Come si temeva alla vigilia, il maltempo mette a rischio il regolare svolgimento della partita della Juventus in Norvegia, in casa del Bodo/Glimt, nella quinta giornata di Champions League. Proprio in questi minuti, in tarda mattinata, una bufera di neve e vento si è abbattuta sulla città dove stasera giocheranno i ragazzi di Luciano Spalletti. I norvegesi si mostrano sicuri che il match si giocherà, anche perché il campo è in erba sintetica ed è riscaldato, ma qualche incertezza permane.
Dubbi sul clima e sulla formazione
In vista della partita, in programma alle ore 21 all'"Aspmyra Stadion", è previsto un peggioramento delle condizioni del tempo, già oggi pomeriggio: la temperazura è intorno allo zero e si teme soprattutto il vento forte che potrebbe rendere difficile la visibilità ai giocatori, con il nevischio che si infila negli occhi. Oltre alle incertezze climatiche, Spalletti deve fare i conti con i dubbi di formazione: Openda dovrebbe essere preferito a Vlahovic e Yildiz potrebbe partire dalla panchina. In porta ballottaggio tra Perin e Di Gregorio.