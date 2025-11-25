Juve, a Bodo gli aerei non atterrano per la neve: Chiellini e Comolli in viaggio in macchina dalla Svezia
BODØ (NORVEGIA) - Non accenna a fermarsi il maltempo che sta mettendo a rischio la partita della Juve in casa del Bodo/Glimt, valida per la quinta giornata di Champions League. Rimangono ancora alcune incertezze, nonostante il campo in erba sintetica e riscaldato, visto nella città norvegese continuano ad alternarsi neve e pause. E mentre la UEFA e il Bodo restano serenissimi sul fatto che stasera si potrà giocare, è emblematica la situazione legata a Chiellini e Comolli.
Chiellini e Comolli bloccati: raggiungeranno Bodo in macchina
La tempesta di neve che si sta abbattendo in queste ore ha reso Bodo completamente inagibile, con gli aerei che non possono atterrare. Per questo motivo Damien Comolli, amministratore delegato della Juve, e Giorgio Chiellini, il Director of Football Strategy del club bianconero, sono rimasti bloccati in Svezia dopo che il loro volo non è partito. Il duo bianconero ha deciso di raggiungere la città di Bodo in macchina, ma visto il viaggio di 300km che li aspetta non è ancora chiaro se riusciranno ad arrivare in tempo per la partita.