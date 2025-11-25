Juve, a Bodo gli aerei non atterrano per la neve: Chiellini e Comolli in viaggio in macchina dalla Svezia

BODØ (NORVEGIA) - Non accenna a fermarsi il maltempo che sta mettendo a rischio la partita della Juve in casa del Bodo/Glimt, valida per la quinta giornata di Champions League. Rimangono ancora alcune incertezze, nonostante il campo in erba sintetica e riscaldato, visto nella città norvegese continuano ad alternarsi neve e pause. E mentre la UEFA e il Bodo restano serenissimi sul fatto che stasera si potrà giocare, è emblematica la situazione legata a Chiellini e Comolli.