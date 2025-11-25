Champions League, come cambia la classifica dopo le vittorie di Napoli e Juve
Nel martedì che ha aperto la quinta giornata della League Phase di Champions, Napoli e Juve battono rispettivamente Qarabag e Bodo/Glimt, alimentando le speranze di qualificazione ai playoff della massima competizione continentale, in attesa delle partite del mercoeldì. Ma come è cambiata la classifica della fase campionato dopo questo turno?
Classifica Champions League: prima vittoria per la Juve
Prima vittoria in questa edizione della Champions League per la Juventus, che regala anche la prima gioia europea a Luciano Spalletti, battendo a domicilio il Bodo/Glimt in Norvegia. Decisive le reti di Openda, McKennie e David, che ribaltano l'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Blomberg. Vana la rete su calcio di rigore di Fet. Bianconeri che approdano così a quota 6, con Pafos, Benfica e Monaco all'orizzonte.
Il Napoli tiene il passo e resta in zona playoff
Tre punti di capitale importanza anche per il Napoli di Antonio Conte, che supera 2-0 il Qarabag non senza qualche difficoltà. È Scott McTominay a far dimenticare l'errore dal dischetto di Rasmus Hojlund, ipnotizzato da Kochalski. GUARDA QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA!