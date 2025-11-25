Napoli-Qarabag diretta Champions League: segui il match allo stadio Maradona LIVE

Cinque anni fa ci lasciava Diego Armando Maradona e tutta Napoli , oltre al mondo del calcio, piangeva per la morte del leggendario numero 10, eroe del primo scudetto azzurro del 1987 e non solo. Sono passati gli anni ma rimane intatto e indelebile l'amore per i napoletani verso El Pibe de Oro. E proprio oggi la squadra di Antonio Conte scenderà in campo nello stadio a lui intitolato per la quinta partita della Fase campionato della Champions League . Gli azzurri affronteranno il Qarabag di Gurbanov, reduci dal successo in Serie A contro l'Atalanta (3-1 con la doppietta di Neres e la rete di Lang), per guadagnare punti importanti in classifica, visto che i partenopei sono fermi a quota 4 lunghezze. Bellissima l'iniziativa delle curve per ricordare Maradona: stasera al decimo minuto i tifosi alzaranno al cielo sciarpe, maglie o bandiere in suo onore . Segui il pre e post partita con le interviste e le parole dei protagonisti con la diretta sul sito Il Corriere dello Sport-Stadio .

19:58

Il meteo a Napoli

All'ombra del Vesuvio ha piovuto a dirotto per tutto il giorno, speriamo che il meteo sia più clemente al calcio d'inizio. Al momento la temperatura è di 14° C

19:56

Qarabag, la formazione ufficiale

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran.

A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, S. Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, T. Bayramov, B. Huseynov

Allenatore: Gurbanov

19:52

Napoli, le scelte ufficiali di Conte

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino

Allenatore: Conte

19:49

Hojlund: "Vogliamo vincere e restare in Champions. Maradona? È speciale"

"È importante per noi scalare la classifica di Champions, vogliamo giocare e restare in questo torneo il più a lungo possibile e oggi credo che possiamo farcela. Mi piace e voglio continuare a segnare e aiutare la squadra, dobbiamo vincere. Maradona? Ovviamente è speciale giocare in questo stadio, ancora più oggi che sono passati 5 anni dalla sua scomparsa. È una giornata speciale e speriamo di renderla ancora più speciale con una vittoria oggi", ha detto l'attaccante danese prima del match a Sky

19:40

Il pranzo ufficiale tra Napoli e Qarabag a Palazzo Petrucci

La dirigenza del Qarabag è stata ospite del Napoli per il tradizionale pranzo ufficiale pre-partita. Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha accolto il Proprietario del club azero, Tahir Gozal, e il Vicepresidente Fevzihan Aras, insieme ai rappresentanti delle due società, condividendo un momento di cordialità nella cornice di Palazzo Petrucci, affacciato su Via Posillipo. All’incontro erano presenti anche il Delegato UEFA Ryan Peadar e l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov. Il club azzurro ha omaggiato gli ospiti con l’opera “Inchino”, realizzata dall’artista Antonio Nocera

19:35

Napoli-Qarabag: le probabili formazioni di Conte e Gurbanov

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev; Jankovic, Pero Bicalho; Zoubir, Leandro Andrade, Addai; Duran. Allenatore: Gurbanov

19:32

Napoli-Qarabag: dove vederla in tv

Napoli-Qarabag sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (Campania)