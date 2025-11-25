Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Champions League, crollo City con il Leverkusen. Show del Chelsea, rimonta Marsiglia

Negli altri match della 5ª giornata, Schick affonda Guardiola, Maresca umilia il Barcellona, De Zerbi ribalta il Newcastle. Prima gioia per Mourinho
4 min
Non solo gli impegni del Napoli con il Qarabag e della Juventus con il Bodo Glimt, la 5ª giornata della fase campionato di Champions League altre sette partite. Con le battistrada Arsenal, Inter e Bayern, a punteggio pieno, impegnate domani, gli occhi erano puntati su Manchester City, Newcastle e sul match-clou Chelsea-Barcellona. Ecco come è andata.

Acuto Mourinho, stop Galatasaray

Nel tardo pomeriggio, ad aprire il programma del martedì, sono arrivati due risultati a loro modo importanti. Vitale il successo del Benfica di Mourinho nello 'spareggio' di Amsterdam con l'Ajax, tra due squadre che erano ancora ferme a zero punti. Con le reti dell'ex-romanista Dahl in apertura e di Barreiro allo scadere la spuntano i lusitani, che lasciano gli olandesi in fondo alla classifica. Nell'altro match delle 18:45, clamoroso ko del Galatasaray, che perde una grande occasione per issarsi nelle primissime posizioni, facendosi sorprendere in casa dai belgi del Saint Gilloise, che passano grazie alla rete di David.

Ajax-Benfica 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Galatasaray-Saint Gilloise 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Manchester City e Newcastle ko, show del Chelsea

Nel big-match della serata, il Chelsea conferma il suo gran momento superando a Stamford Bridge il Barcellona. Nel primo tempo, il risultato si sblocca con un'autorete di Koundé, poi gli azulgrana restano in dieci prima dell'intervallo per l'espulsione per doppio giallo di Araujo. Nella ripresa la squadra di Maresca raddoppia con Estevao e mette in ghiaccio il match con Delap.

Serataccia invece per le altre due inglesi: il Manchester City crolla in casa, sorpreso dal redivivo Bayer Leverkusen, che passa all'Etihad con Grimaldo e Schick, il Newcastle si illude al Velodrome dopo la rete iniziale di Barnes, ma viene ribaltato nel secondo tempo dal Marsiglia di De Zerbi, che colpisce due volte in meno di cinque minuti con l'eterno Aubameyang.

Chelsea-Barcellona 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Manchester City-Bayer Leverkusen 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Marsiglia-Newcastle 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Il Dortmund vola, l'Athletic non decolla

Vola anche il Borussia Dortmund, che travolge il Villarreal. Mattatore della serata Guirassy, autore di una doppietta, mentre il tris tedesco è firmato da Adeyemi. Fabio Silva poi fallisce il rigore del possibile poker, che arriva comunque allo scadere grazie a Svensson. Reti bianche infine a Praga tra lo Slavia e l'Athletic.

Borussia Dortmund-Villarreal 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Slavia Praga-Athletic Bilbao 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Tutte le news di Champions League

