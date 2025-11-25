Champions League, crollo City con il Leverkusen. Show del Chelsea, rimonta Marsiglia
Non solo gli impegni del Napoli con il Qarabag e della Juventus con il Bodo Glimt, la 5ª giornata della fase campionato di Champions League altre sette partite. Con le battistrada Arsenal, Inter e Bayern, a punteggio pieno, impegnate domani, gli occhi erano puntati su Manchester City, Newcastle e sul match-clou Chelsea-Barcellona. Ecco come è andata.
Acuto Mourinho, stop Galatasaray
Nel tardo pomeriggio, ad aprire il programma del martedì, sono arrivati due risultati a loro modo importanti. Vitale il successo del Benfica di Mourinho nello 'spareggio' di Amsterdam con l'Ajax, tra due squadre che erano ancora ferme a zero punti. Con le reti dell'ex-romanista Dahl in apertura e di Barreiro allo scadere la spuntano i lusitani, che lasciano gli olandesi in fondo alla classifica. Nell'altro match delle 18:45, clamoroso ko del Galatasaray, che perde una grande occasione per issarsi nelle primissime posizioni, facendosi sorprendere in casa dai belgi del Saint Gilloise, che passano grazie alla rete di David.
Manchester City e Newcastle ko, show del Chelsea
Nel big-match della serata, il Chelsea conferma il suo gran momento superando a Stamford Bridge il Barcellona. Nel primo tempo, il risultato si sblocca con un'autorete di Koundé, poi gli azulgrana restano in dieci prima dell'intervallo per l'espulsione per doppio giallo di Araujo. Nella ripresa la squadra di Maresca raddoppia con Estevao e mette in ghiaccio il match con Delap.
Serataccia invece per le altre due inglesi: il Manchester City crolla in casa, sorpreso dal redivivo Bayer Leverkusen, che passa all'Etihad con Grimaldo e Schick, il Newcastle si illude al Velodrome dopo la rete iniziale di Barnes, ma viene ribaltato nel secondo tempo dal Marsiglia di De Zerbi, che colpisce due volte in meno di cinque minuti con l'eterno Aubameyang.
Il Dortmund vola, l'Athletic non decolla
Vola anche il Borussia Dortmund, che travolge il Villarreal. Mattatore della serata Guirassy, autore di una doppietta, mentre il tris tedesco è firmato da Adeyemi. Fabio Silva poi fallisce il rigore del possibile poker, che arriva comunque allo scadere grazie a Svensson. Reti bianche infine a Praga tra lo Slavia e l'Athletic.
