Champions League, crollo City con il Leverkusen. Show del Chelsea, rimonta Marsiglia

Non solo gli impegni del Napoli con il Qarabag e della Juventus con il Bodo Glimt, la 5ª giornata della fase campionato di Champions League altre sette partite. Con le battistrada Arsenal, Inter e Bayern, a punteggio pieno, impegnate domani, gli occhi erano puntati su Manchester City, Newcastle e sul match-clou Chelsea-Barcellona. Ecco come è andata.