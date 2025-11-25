Spalletti dopo Bodo Glimt-Juve: "Una vittoria importante per i giocatori e i tifosi. Dobbiamo essere questi"

In extremis. La Juve sbanca il campo del Bodo Glimt grazie al gol di David al minuto 91 nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. I tre punti rilanciano le ambizioni della squadra bianconera che aveva bisogna di fare bottino pieno per inseguire un posto playoff. Così Luciano Spalletti a fine gara: "Questa è una vittoria importante per i giocatori, se la meritano, e per la gente che è venuta fin qui facendo tre scali - ha detto l'allenatore a Sky Sport -. Le mie scelte? Non si tratta di scelte, ma di far crescere tutta la squadra. Sono felice perché ho visto i miei calciatori con una faccia più rilassata. Sono persone che soffrono, non sono menefreghisti come si vorrebbe far pensare".

Juve, Spalletti e la questione coraggio

"La squadra ha giocato anche in velocità facendo vedere coseuone. In questo campo hanno sofferto tutti. Ci eravamo informati con chi ci aveva già giocato e ci avevano detto che su questo campo sembrava che andassero più forte e che respirassero più velocemente. Sarebbe stato un peccato non portarla a casa. Quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo un momento di difficoltà in tutti i sensi. La squadra non riesce a prendersi responsabilità, non ha grande coraggio. Subisce la cappa di quello che ci viene detto. Ora sto loro addosso. Dobbiamo per forza essere questi, lo abbiamo fatto vedere. Anche qui ci siamo creati dei problemi rimettendo la partita in discussione con un paio di atteggiamenti sbagliati. I giocatori devono crescere in convinzione e personalità. Bisogna fare uno step sia a livello mentale sia di campo. E poi abbiamo qualche giocatore fuori condizione. Ma la squadra un po’ di cavalli nel motore ce li ha".

Fattore Yildz

Yildiz è entrato in corsa e ha lasciato il segno nel gelo di Bodo: "Prima della partita non sapevo di non giocare - ha detto il turco a Sky Sport - ma quando sono entrato volevo fare del mio meglio e sono contento di aver aiutato la squadra a vincere, al di là dei gol o degli assist. I tre punti sono molto importanti. La rete annullata a Miretti? Meritava il gol".