Dove vedere Atletico Madrid-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario
L'Inter di Chivu deve subito rialzare la testa dopo la sconfitta in campionato nel derby contro il Milan: davanti ci sarà l'Atletico Madrid dell'ex Simeone in Champions League.
Atletico Madrid-Inter, l'orario
Atletico Madrid-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 21 allo stadio Metropolitano di Madrid.
Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta tv
Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atletico Madrid-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match dell'Inter in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Alvarez, Sorloth. Allenatore: D. Simeone
A disposizione: 31 Esquivel, 33 Mario de Luis, 18 Pubill, 3 Ruggeri, 21 Galan, 12 Carlos Martin, 5 Cardoso, 4 Gallagher, 11 Almada, 22 Raspadori, 10 Alex Baena, 7 Griezmann.
Indisponibili: Oblak, Le Normand, Marcos Llorente.
Squalificati: - Diffidati: Le Normand, Lenglet
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu
A disposizione: 13 J.Martinez, 40 Calligaris, 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 17 Diouf, 16 Frattesi, 94 P. Esposito, 9 M.Thuram.
Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan, Dumfries
Squalificati: - Diffidati: -
