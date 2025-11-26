Dove vedere Atletico Madrid-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Atletico Madrid-Inter, l'orario

Atletico Madrid-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 21 allo stadio Metropolitano di Madrid.

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta tv

Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match dell'Inter in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.