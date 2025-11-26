Atletico Madrid-Inter diretta Champions League: segui la sfida tra Chivu e Simeone LIVE

Aggiorna

Un serata per rialzarsi, una notte di punti preziosi in Champions League. L'Inter, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, vuole rialzare la testa nel quinto match della Fase di campionato della massima competizione europea nella trasferta al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Simeone. La squadra di Chivu, al momento terza in classifica, è una delle tre squadre, insieme al Bayern Monaco e all'Arsenal, che hanno conquistato quattro vittorie su quattro partite in questa stagione di Champions, ma non è mai riuscita a vincere le prime cinque gare di un'edizione del torneo. Riusciranno i nerazzurri questa sera a migliorarsi? Segui il pre e il post partita con tutte le parole e le interviste dei protagonisti con la diretta su Il Corriere dello Sport-Stadio.

21:12 11' - gol convalidato Dopo aver rivisto l'azione l'arbitro francese Letexier ha deciso che non c'è stato alcun tocco di mano: la rete del vantaggio è quindi regolare. Atletico Madrid- Inter: 1-0

21:10 9' - Gol dell'Atletico al Var L'arbitro annulla il vantaggio di Julian Alvarez per un sospetto fallo di mano in area di Baena: c'è la verifica ai monitor 21:08 7' - Musso para Bisseck, murato in area. Sul rimpallo è Lautaro a calciare di prima intenzione e a mandare la palla sul fondo stavolta 21:06 5' - L'Atletico ci prova Cross di Molina dalla destra, Alvarez prova a distendersi in spaccata ma non ci arriva 21:04 3' - occasione Dimarco Punizione dai 25 metri diretta nello specchio: Musso respinge. Poco prima ci aveva provato anche Barella, trattenuto da Baena 21:01 1' - inizia Atletico Madrid-Inter Fischio d'inizio al Wanda Metropolitano

21:00 Squadre in campo Atmosfera freddissima a Madrid, dove ci sono solo 5° C 20:55 Amici "nemici" I compagni di squadra della nazionale argentina, Lautaro Martínez (Inter) e Julián Álvarez (Atletico), saranno sotto i riflettori stasera all'Estadio Metropolitano. Lautaro ha parlato di come vede il suo connazionale: "È in ottima forma. Parliamo molto dell'Atletico Madrid perché ci sono sempre cinque o sei giocatori convocati. Ci sediamo al tavolo. Non parliamo del suo futuro, ma del presente e della vita, contenti di come stanno andando le cose per lui". 20:50 I precedenti tra Inter e Atletico Atletico Madrid e Inter si sono affrontati quattro volte, l'ultima delle quali negli ottavi di finale del 2023/24, quando gli spagnoli vinsero 3-2 ai calci di rigore. L'Inter vinse l'andata in casa per 1-0 ma perse 2-1 in Spagna. I nerazzurri sono usciti sconfitti 2-0 contro l'Atletico nella Supercoppa UEFA del 2010 da campioni in carica di Champions League

20:40 Atletico Madrid-Inter: gli arbitri Arbitro: François Letexier (FRA) Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA) Quarto uomo: Jérémie Pignard (FRA) VAR: Willy Delajod (FRA) AVAR: Tiago Martins (POR) 20:30 Contropiede decisivo per gli spagnoli Il 40% dei gol realizzati dall'Atletico Madrid in questa Champions League (4 su 10) è arrivato su contropiede, record nel torneo in corso; tre di queste marcature sono arrivate nel successo per 3-1 contro l'Union Saint-Gilloise nello scorso turno. 20:20 Marotta: "Simeone nuovo allenatore dell'Inter? Abbiamo Chivu" "Questo stadio fa venire voglia di fare ancora prima il nuovo San Siro? San Siro ha sempre il suo fascino, ma questa è l'occasione per vedere uno stadio moderno. L'esigenza di uno stadio nuovo a Milano era indispensabile: il percorso sarà lungo, ma non possiamo dimenticare cosa ha dato San Siro in questi decenni. Lo stadio nuovo è comunque prioritario. Simeone che si è candidato alla panchina dell'Inter per il futuro? La leggo come l'ammirazione per una società che lui conosce bene e che è all'avanguardia in Europa. Noi abbiamo un allentore giovane come Chivu a cui auguro di stare tanti anni all'Inter perché risponde a quello che cercavamo. Siamo contenti di lui, sono convinto che potrà stare all'Inter per tantissimi anni", ha detto a Sky 20:10 Chivu: "Il mio figlioccio in spogliatoio? Io ho due femmine, giocano a calcio anche loro..." "La formazione? Io non so quali fossero i dubbi, io non ne ho mai avuti: ero sicuro di quello che potevo mettere in campo. A destra giocherà Carlos, davanti Lautaro con Bonny. Zielinski? C'è, anche Barella e Calhanoglu. Ora si fa sul serio in Europa. Le partite in Champions sono sempre difficili, per fare punti serve una grande prestazione, Ne abbiamo fatti 12 finora, non bastano per finire tra le prime 8. Dobbiamo fare di più, per questo dico che è una partita importante. Sappiamo le difficoltà di giocare su questo campo, ma ce la giocheremo come squadra. Il mio figlioccio in spogliatoio? Io ho due femmine, giocano a calcio anche loro... Ho tanti figli, voglio bene a tutto il gruppo, come successo a Parma e nel Settore giovanile", ha detto ad Amazon Prime 20:01 Atletico Madrid, le scelte ufficiali di Simeone ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Alex Baena A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martín, Lenglet, Pubill, Galán, Raspadori, González Allenatore: Simeone 19:55 Inter, la formazione ufficiale di Chivu INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.



A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, M. Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito Allenatore: Chivu 19:53 Barella: "Il ko nel derby è stato solo un episodio" "Cercheremo di mettere tutto in campo, come abbiamo sempre fatto da inizio anno. Sarà difficile stasera, abbiamo già giocato qui. Sappiamo che dopo il ko nel derby, meritato o no è stata comuqnue una sconfitta, c'è voglia di dimostare che è stato solo un episodio", ha detto il centrocampista nerazzurro 19:50 La classifica di Champions League I nerazzurri, nella graduatoria della Fase campionato, sono tra le prime della classe con 12 punti dopo quattro gare. Dall'altra parte, gli spagnoli del Cholo Simeone hanno conquistato fin qui 6 punti nel torneo CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA 19:45 I club spagnoli spaventano l'Inter L'Inter non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime 12 trasferte europee contro avversarie spagnole (4N, 8P), dall'1-5 contro il Valencia nella fase a gironi della Champions League 2004/05; l'ultima, un pareggio per 3-3 con il Barcellona, risale all'andata delle semifinali della scorsa stagione

19:40 Atletico Madrid-Inter: le probabili formazioni ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Alvarez, Sorloth. Allenatore: D. Simeone INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu 19:35 Atletico Madrid-Inter dove vederla in tv Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box Stadio Wanda Metropolitano di Madrid (Spagna)

