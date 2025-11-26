Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La notte magica di Palladino in Champions: il tris dell'Atalanta e quel retroscena sui foglietti negli spogliatoi

Il tecnico dei nerazzurri dopo il successo di Francoforte: "Ecco cosa mi hanno detto i miei giocatori..."
2 min

Un esordio da ricordare. La prima gara di Raffaele Palladino in Champions League sulla panchina dell'Atalanta coincide con il grande successo dei bergamaschi, capaci di imporsi sul campo dell'Eintracht di Francoforte con un netto 3-0 grazie ai gol di Lookman, Ederson e De Ketelaere. "È stata una notte magica. Ringrazio la società per la fiducia, il mio staff e i ragazzi: è la vittoria di un grande gruppo che ha grandi valori tecnici e umani, meritavano una soddisfazione del genere. Avevo visto nei giorni scorsi la loro intensità negli allenamenti, mi hanno regalato una serata indimenticabile”, ha detto il tecnico al termine della gara. "Abbiamo difeso da squadra e attaccato da squadra, giocando una grande partita. Serviva la vittoria, non tanto per la Champions ma per i ragazzi".

Palladino e l'aneddoto dentro lo spogliatoio

Palladino ha poi svelato un aneddoto, accaduto nello spogliatoio nerazzurro: "Voglio raccontare una cosa che è successa negli spogliatoi. Ho scritto su un foglio il dna che doveva ritrovare questa squadra e ognuno di loro mi ha dato un aggettivo sul quale concentrarsi. Quelli che mi hanno colpito di più? Coraggio, leggerezza e ambizione. L'ho appeso nello spogliatoio e ho detto ai miei giocatori che il dna deve essere quello dei bergamaschi. Un dna di chi lavora sodo ogni giorno. Sono convinto che faremo grandi cose, ma la mentalità deve essere sempre quella di oggi. Io non sono un mago e questa squadra aveva già delle qualità: stasera sono venute tutte fuori", ha concluso Palladino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Palladino, che esordio in ChampionsCome cambia la classifica di Champions

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS