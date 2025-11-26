Ruggeri e la frase su Gasperini dopo la vittoria dell'Atletico sull'Inter: "Lui e Simeone mi hanno isegnato una cosa..."
Il legame con la sua Italia, sempre fortissimo nonostante ormai sia un "colchonero" a tutti gli effetti. Matteo Ruggeri nella notte stellata dalle mille emozioni del Wanda Metropolitano, ha festeggiato da difensore dell'Atletico Madric la vittoria al 93' contro l'Inter in Champions League. Nella sua nuova avventura spagnola, l'ex giocatore dell'Atalanta che ora sta scoprendo il gioco e il carattere di Diego Simeone però non dimentica il suo primo maestro: Gian Piero Gasperini.
Il paragone tra Gasperini e Simeone
"Da Simeone ho imparato a non accontentarmi mai e a superare sempre l'ostacolo. È la stessa cosa che mi insegnava anche Gasperini. Questo aspetto accomuna entrambi gli allenatori. È stata una partita tosta e siamo stati bravi a interpretarla bene e limitare l’Inter. L'Inter ha qualità e caratteristiche per metterci in difficoltà, sapevamo che sarebbe stato difficilema siamo stati bravi a trovare i due gol e a vincere la gara. Ci portiamo a casa una gran vittoria, ma da domani penseremo già alla prossima", ha aggiunto ad Amazon Prime Video a fine partita.