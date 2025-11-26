Ruggeri e la frase su Gasperini dopo la vittoria dell'Atletico sull'Inter: "Lui e Simeone mi hanno isegnato una cosa..."

Il legame con la sua Italia, sempre fortissimo nonostante ormai sia un "colchonero" a tutti gli effetti. Matteo Ruggeri nella notte stellata dalle mille emozioni del Wanda Metropolitano, ha festeggiato da difensore dell' Atletico Madric la vittoria al 93' contro l'Inter in Champions League . Nella sua nuova avventura spagnola, l'ex giocatore dell' Atalanta che ora sta scoprendo il gioco e il carattere di Diego Simeone però non dimentica il suo primo maestro: Gian Piero Gasperini.

Il paragone tra Gasperini e Simeone

"Da Simeone ho imparato a non accontentarmi mai e a superare sempre l'ostacolo. È la stessa cosa che mi insegnava anche Gasperini. Questo aspetto accomuna entrambi gli allenatori. È stata una partita tosta e siamo stati bravi a interpretarla bene e limitare l’Inter. L'Inter ha qualità e caratteristiche per metterci in difficoltà, sapevamo che sarebbe stato difficilema siamo stati bravi a trovare i due gol e a vincere la gara. Ci portiamo a casa una gran vittoria, ma da domani penseremo già alla prossima", ha aggiunto ad Amazon Prime Video a fine partita.