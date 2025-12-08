Palladino prima di Atalanta-Chelsea: "Maresca un amico, l'ho studiato ma non basta per batterlo"

Dopo la sconfitta contro il Verona, l' Atalanta torna in campo per la sesta partita della League Phase di Champions League. Alla New Balance Arena arriva il Chelsea di Enzo Maresca e Palladino non ha nascosto la sua ammirazione per il lavoro dell'italiano con i Blues: " Nel periodo di inattività ho studiato il Chelsea , con Enzo ho giocato alla Juventus ed è un amico. Non è che studiandolo, però, vinci le partite". Palladino prosegue: "Bisogna voltare pagina dopo la brutta prestazione di Verona. Col Chelsea è l'occasione giusta per riscattarci . Bisogna battagliare su tutti i campi ed essere sempre entusiasti. Bisogna giocare forte, spingere e giocarsela con tutti".

Palladino: "Scamacca? Lo voglio più cattivo. Vogliamo regalare una gioia ai tifosi"

L'allenatore ha poi parlato della situazione in classifica: "Non guardo mai le classifiche, contro una squadra forte e completa in tutti i reparti bisogna giocare la partita perfetta anche per verificare il nostro livello. L'avversario ha vinto in estate il Mondiale per Club, ha grandi valori, è molto forte. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi". Infine sui singoli: "De Ketelaere fa una fase difensiva fantastica, oltre a gol e assist sta esprimendo il suo grande talento, assumendosi responsabilità da leader. Scamacca sta crescendo di intensità negli allenamenti, lo voglio più cattivo. Il trequartista resta un'opzione nelle nostre corde, come il tridente, ma il Chelsea è già forte e non voglio dargli la formazione".