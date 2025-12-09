Spalletti, il paragone Yildiz-Kvara e il siparietto con Kalulu in conferenza: "Non fare casino"

"Siamo vogliosi di fare bene, di dimostrare di essere all’altezza. Da ogni partita, che sia positiva o negativa, devi trarre insegnamento per andare avanti. Domenica è successo quello che è successo, dobbiamo prendere le cose positive che ci sono state e lavorare su quello che non ha funzionato. Non vedo somiglianze con la scorsa stagione, per me è tutto diverso. Tutte le squadre hanno alti e bassi, possiamo fare di più ma non è una questione tattica o mentale. Il ritorno in gruppo di Bremer? Siamo un gruppo unito, il suo ritorno fa piacere, è un giocatore che ha esperienza e ci darà una mano. Non ascolto tanto quello che si dice fuori, prendo ogni partita come viene. Non siamo ancora dove vorremmo essere ma le potenzialità ci sono", ha detto Kalulu all'inizio della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Pafos.

Spalletto e l'annuncio su Zhegrova titolare in Champions League

Dopo la conferenza stampa, Spalletti ha poi parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Scorie post-Napoli? Avere questa pressione, gli occhi addosso di tutti qualcosa lo lascia - ha detto il tecnico della Juve - ma se non sappiamo gestire le pressioni non sappiamo allora nemmeno vincere, perché poi non sappiamo gestire le vittorie. Bisogna essere bravi a fare le analisi corrette e ripartire a tutta forza". E ancora: "Se c'è tutto questo divario col Napoli? Un po' di divario c'è, ma anche perché non abbiamo fatto quello che potevamo fare: se quando ti saltano addosso fai vedere di essere intimidito, andranno ancora più forte, se invece fai vedere di essere tranquillo mandi dei segnali diversi e noi non l'abbiamo fatto". Spalletti ha poi annunciato una novità di formazione: "Zhegrova giocherà dall'inizio. I dati ci mostrano che non è ancora in grandissima condizione ma si sta impegnando, abbiamo cinque sostituzioni e ci si metterà mano dopo".

Il 'mea culpa' del tecnico bianconero: "A Napoli ho scelto male"

Sempre ai microfoni di 'Sky Sport' il tecnico si è lasciato andare a un 'mea culpa' tornando sulla gara di campionato persa a Napoli: "Secondo me è difficile riuscire a convincermi cose che ho guardato e riguardato, provato. Però poi il campo dice quello, per cui devo prendere atto di quella che è la cosa che viene fuori dalla mia scelta. Lì ha detto che ho scelto male, se quello è il risultato e quella è la verità, dovevo fare in maniera diversa perché non li ho messi nelle condizioni di poter dare il meglio di sé stessi. Però mi mancano dei tasselli, perché io volevo mandare Conceiçao a giocare con Buongiorno in fascia, avendogli fatto attaccare sempre Buongiorno in fase difensiva come Yildiz con Rrahmani, tentavo di portare a fare questo uno contro uno quando si recuperava palla nelle zone di campo in cui pensavo potessero essere più in difficoltà. Non ci siamo riusciti a indirizzarla in quella maniera lì, per cui sono stati più bravi a livello di squadra, non ci hanno permesso di attuare questo comportamento e devo dire ai calciatori che ho scelto male. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, con più energia, convinzione, sicurezza. Abbiamo aperto il campo di più e scoperto il fianco, ma abbiamo palleggiato facendo un bel gol. Le situazioni poi un po’ si ritrovano, non avevo visto tutto sbagliato".