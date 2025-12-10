Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
Classifica Champions League aggiornata: balzo in avanti della Juve. Scende il Napoli

Classifica Champions League aggiornata: balzo in avanti della Juve. Scende il Napoli

I bianconeri di Spalletti si portano a quota 9 e raggiungono la 17esima posizione. Indietro gli azzurri di Conte
3 min

Dopo il ko dell'Inter, battuta a San Siro dal Liverpool ed il successo dell'Atalanta, che si è imposto sul Chelsea in rimonta, Juventus e Napoli hanno chiuso la due giorni delle squadre italiane in Champions League. I bianconeri di Spalletti hanno battuto 2-0 il Pafos, mentre gli azzurri di Conte sono stati sconfitti dal Benfica di Josè Mourinhio. Il bilancio delle italiane in questo 6° turno della fase campionato, è quindi di due vittorie e due sconfitte.

Champions League: risultati, tabellini e calendario

La Juve batte il Pafos e vola a quota nove

Grazie alla vittoria contro il Pafos, arrivata con i gol di McKennie e David, la Juventus si porta a quota 9 punti. I bianconeri di Spalletti guadagnano posizioni nella classifica generale, portandosi al 17esimo posto in compagnia del Marsiglia di De Zerbi e di Galatasaray, Monaco e Bayer Leverkusen. Nel prossimo turno Yildiz e compagni se la vedranno contro il Benfica di Josè Mourinho. 

Il Napoli crolla in Portogallo

Gli azzurri di Antonio Conte crollano sotto i colpi del Benfica di Josè Mourinho. All'Estadio Da Luz i portoghesi si impongono 2-0 grazie alle reti di Rios e Barreiro. I campioni d'Italia restano fermi a quota sette punti in classifica, e si trovano attualmente in 23esima posizione, a pari punti con Copenhagen (prossimo avversario) e Qarabag. 

L'Arsenal torna in testa

L'Arsenal, grazie al successo contro il Club Brugge torna in testa alla classifica a punteggio pieno (18 punti in sei giornate), davanti al Bayern Monaco (a quota 15) e al terzetto composto da Manchester City, Paris Saint Germain e Atalanta, a quota tredici. Chiudono il gruppo delle prime otto Inter, Real Madrid e Atletico Madrid a dodici punti: gli stessi del Liverpool. 

Champions League, la classifica aggiornata

 

