LISBONA (Portogallo) - José Mourinho è raggiante per la vittoria del suo Benfica contro il Napoli nel sesto turno di Champions League. Il bel 2-0 di stasera contro Antonio Conte fa ancora sperare allo Special One di poter superare la prima fase del torneo: "Abbiamo meritato, abbiamo fatto una partita straordinaria - dice l'allenatore portoghese a Prime Video - anche se qualcuno dirà che oggi il Napoli non è stato quello che tutti conosciamo, ma io non sono d'accordo. Devo difendere il mio lavoro e il lavoro dei miei. Il Benfica ha fatto un lavoro straordinario, ha sempre avuto il controllo della partita per vincere come abbiamo fatto contro una squadra come il Napoli". Il Benfica è attardato in classifica (25° con 6 punti), ma sogna ancora la qualificazione: " Ora i conti in classifica sono semplici, abbiamo sei punti ora. Se avessimo vinto in casa contro il Qarabag eravamo a nove (invece il Benfica ha perso 3-2 il 16 settembre scorso, n.d.r.) . Il calendario è ultradifficile. Però adesso fermiamo la Champions, non ci pensiamo fino a gennaio. L'importante era vincere oggi altrimenti era finita la storia ".

Le parole a Spinazzola e McTominay

Mou stasera ha ritrovato qualche suo ex giocatore, come Spinazzola: "Gli ho detto che ha anche vinto lo scudetto dopo aver vinto la Conference con me e l'Europeo con l'Italia, sta costruendo un bel curriculum". Bello anche l'abbraccio con McTominay: "A lui ho detto che i 'bambini' che ho schierato negli ultimi minuti sono i prossimi McTominay. A Roma ne ho avuti tanti, come Bove, Volpato e tanti altri. Questi due (José Neto e Thiago Freitas, n.d.r.) che ho fatto entrare oggi (il bambino Neto ha 17 anni), li ho dovuti per forza far giocare perché questo (Neto, n.d.r.) farà la storia, fidatevi di me. Callejon (commentatore di Prime, n.d.r.)? L'ho visto adesso, sembra un attore, finisce a Hollywood".

Mou: "Noi più freschi? Mi sembra una scusa"

Mourinho parla anche a Sky Sport: "Eravamo consapevoli che il Napoli è una squadra fantastica, con un allenatore di altissimo livello, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo meritato la vittoria. Noi più freschi atleticamente? La freschezza atletica mi suona già un po' come una scusa. Abbiamo interpretato bene la partita, il fatto di aver messo Ivanovic e non Pavlidis ha cambiato il nostro modo di giocare. Ivanovic è uno che dà uscita profonda e crea molta instabilità a una squadra che difende a tre. Poi dopo i giocatori sono stati intelligenti e hanno avuto una mentalità giusta, alla Benfica, perché quando sei nella difficoltà massima il Benfica è lì. E oggi eravamo in massima difficoltà perché bisognava vincere per restare in corsa".