Haaland e la curiosa spiegazione della sua esultanza speciale contro il Real Madrid: "L'ho fatto perché..."

Erling Haaland non smette mai di segnare. Nonostante a livello di prestazioni non sia nel suo miglior periodo, il norvegese continua a essere una macchina da gol per il Manchester City . Neanche il Real Madrid lo stoppa , e su rigore firma la rete della rimonta nella sfida di Champions League al Bernabeu. Ha fatto discutere la sua esultanza dopo la rete sul finale del primo tempo, sembrata quasi arrogante. L'attaccante però nel post partita ha spiegato tutto.

Haaland spiega l'esultanza "arrogante" contro il Real Madrid

Thierry Henry dagli studi di CBS Golazo si rivolge ad Haaland: "Vorrei parlare della sua esultanza, mi è piaciuta molto questa tua arroganza. Che stavi facendo? Sembra che avevi qualcosa sopra la testa, la stavi muovendo da una parte all'altra". Haaland risponde: "Non pianifico le esultanze, credo che non bisogna farlo altrimenti pianificherei la migliore di tutte senza segnare in quella partita. La prima cosa viene da Achille, quando nel film [Troy, ndr] cammina come se nulla fosse. Poi è anche per un meme su Instagram, lo mando a [Micah, ndr] Richards dopo l'intervista".