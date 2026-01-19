Champions League, le designazioni: Pelijto arbitra il Napoli, Pinheiro dirige Inter-Arsenal

La settima giornata di Champions League , si aprirà domani 20 gennaio; si tratta del penultimo appuntamento della fase di campionato, alla fine della quale conosceremo le squadre che accederanno alla fase finale della competizione. Le prime due italiane in campo sono il Napoli che, oltre alla sfortunata situazione infortuni , deve riscattarsi dalla sconfitta per 2-0 in casa del Benfica per staccare un biglietto per le qualificazioni dei play-off, e l 'Inter , che proverà ad assicurarsi la qualificazione diretta. Poi toccherà ad Atalanta e Juventus .

Champions League, designazioni ufficiali: ecco chi dirige le italiane

Copenhagen-Napoli è stata affidata all'arbitro bosniaco, Irfan Peljto, mentre la sfida al vertice della classifica tra Inter ed Arsenal sarà arbitrata dal portoghese, João Pinheiro; entramne in programma per il 20 gennaio alle ore 21:00. il 21 gennaio, sempre alla stessa ora, la Juventus ospiterà il Benfica e la gara sarà diretta dall'olandese Serdar Gözübüyük, che porta fortuna alle italiane, con uno score totale di 10 vittorie e 'solo' 4 sconfitte quando ha arbitrato una squadra italiana. Per Atalanta-Atletico Bilbao è stato scelto un altro direttore olandese: Danny Makkelie.