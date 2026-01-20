Dove vedere Inter-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario
L'Inter di Chivu ospita l'Arsenal di Arteta nella settima giornata della fase campionato di Champions League.
Inter-Arsenal, l'orario
Inter-Arsenal andrà in scena oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Meazza in San Siro di Milano.
Dove vedere Inter-Arsenal in diretta tv
Inter-Arsenal sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K.
Inter-Arsenal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Chivu
A disposizione: 13 J.Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 45 Bovo, 94 P. Esposito.
Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu
Squalificati: - Diffidati: Lautaro, Mkhitaryan
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Merino, Martin, Eze; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta
A disposizione: 13 Kepa, 3 Mosquera, 49 Lewis-Skelly, 41 Rice, 8 Odegaard, 11 Martinelli, 14 Gyokeres, 20 Madueke, 29 Havertz
Indisponibili: Calafiori, Dowman, Hincapié
Squalificati: – Diffidati: Merino, Norgaard, Rice
