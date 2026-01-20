Dove vedere Inter-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario

Inter-Arsenal, l'orario

Inter-Arsenal andrà in scena oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Meazza in San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Arsenal in diretta tv

Inter-Arsenal sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su Sky Sport 4K.

Inter-Arsenal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.