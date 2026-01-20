Corriere dello Sport.it
Clamoroso Manchester City, crolla contro il Bodo: Guardiola surclassato in Norvegia© Getty Images

Clamoroso Manchester City, crolla contro il Bodo: Guardiola surclassato in Norvegia

Gli inglesi sconfitti per 3-1: espulso Rodri. Vittoria del Bruges sul campo del Kayrat
2 min

Gol, emozioni e spettacolo nella settima giornata della fase campionato di Champions League. Spicca l'inaspettata sconfitta del Manchester City sul campo del Bodo Glimt. Gli uomini di Guardiola (in dieci dopo un'ora per il doppio giallo a Rodri), vengono battuti 3-1 dai norvegesi. Successo esterno del Bruges sul campo del Kayrat. 

Champions League, il calendario

City, clamoroso ko in Norvegia

Il settimo turno si apre con la clamorosa sconfitta del Manchester City sul campo del Bodo Glimt. Gli uomini di Guardiola vengono battuti in Norvegia, colpiti dal palleggio e dal ritmo imposto dai padroni di casa. Il Bodo chiude il primo tempo avanti 2-0, grazie alla doppietta di Hogh. Nella ripresa arriva anche il terzo centro, firmato da Hauge. Poco prima Evjen si era visto annullare una rete per fuorigioco. Gli inglesi provano a riaprire la gara con Cherki, ma Rodri si becca due cartellini gialli in due minuti e lascia gli uomini di Guardiola in dieci. Il Bodo Glimt ne approfitta e porta a casa il successo. Il Bruges si impone nettamente (4-1) sul campo del Kayrat Almaty: in rete Stankovic, Vanaken, Vermant e Mekele. 

Bodo Glimt-Manchester City, tabellino e statistiche

Kayrat-Bruges, tabellino e statistiche

 

 

Champions League

