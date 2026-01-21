L’ira di McTominay: “Napoli, inaccettabile non vincere”

McTominay non ci sta: "Inaccettabile"

Una rete preziosa, sì, ma non risolutiva. E lo scozzese lo sa bene. «Avremmo dovuto vincerla, è inaccettabile onestamente - ha ammesso a Sky - Dovevamo trovare il modo per segnare il secondo e anche il terzo gol e chiuderla definitivamente». Nella ripresa ci ha provato ancora. Dopo il pareggio danese, un’altra occasione con il colpo di testa, stavolta su cross di Lang dalla destra. Ha schiacciato bene il pallone dal centro dell’area, ma Kotarski si è fatto trovare pronto. Sarebbe stato il gol della svolta. È rimasto invece uno dei rimpianti della serata. «Quello del Copenaghen è uno stadio difficile, per il meteo, per il campo non fantastico - ha spiegato - ma dovevamo trovare gli spazi per far gol». In un Napoli falcidiato dagli infortuni, McTominay è diventato quasi un simbolo. È diventata virale la sua intervista “No Lukaku, no Anguissa, no De Bruyne…”, ma lui c’è sempre. Sempre in campo, sempre dentro la partita. «Ci sono stati tanti infortuni, è raro che succeda così spesso in un club - ha detto - Abbiamo provato comunque a mantenere un buon rendimento in ogni partita, ma dobbiamo migliorare e fare meglio». Ora tutto passa dall’ultima notte europea. La sfida con il Chelsea sarà decisiva. «Un’ottima squadra, ma dobbiamo dare tutto per cercare di proseguire il nostro percorso». Il Napoli, in questo momento, non potrebbe chiedere di più. In emergenza, in trasferta, sotto pressione: è lui che continua a metterci la faccia. E spesso anche la testa.