Tonfo City con il Bodo, il durissimo commento di Haaland: "Mi scuso con tutti, è imbarazzante"

Haaland non ci sta: "Siamo stati imbarazzanti!". Poi chiede scusa ai tifosi

"Non so, abbiamo fatto il nostro meglio, ma ovviamente qualcosa è mancato. E mi prendo la responsabilità insieme a Rodri, Gigi (Donnarumma, ndr), Tijjani (Reijnders, ndr) come giocatori d'esperienza", tuona il bomber norvegese intervistato ai microfoni di 'CBS Sports Golazo'. "Mi scuso con tutti, con ogni tifoso, ogni singola persona che è venuta a sostenerci qui (a Bodo, ndr) perché alla fine è stato imbarazzante. Il Bodo ha giocato un calcio incredibile e alla fine è meritato, quindi quello che posso dire è che mi dispiace", ammette uno sconsolato Haaland.