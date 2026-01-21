Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Tonfo City con il Bodo, il durissimo commento di Haaland: "Mi scuso con tutti, è imbarazzante"

L'attaccante norvegese bacchetta i suoi compagni dopo il clamoroso ko in Champions League: i dettagli
TagsHaalandBodo-CityChampions League

BODO (NORVEGIA) - Prosegue il momento no in casa Manchester City. Dopo la pesante battuta d'arresto nel derby con lo United, la squadra di Guardiola crolla anche in Champions League, surclassata all'Aspmyra Stadion dai padroni di casa del Bodo Glimt. Il netto 3-1 subito in Norvegia mette a rischio la qualificazione dei 'Citizens' tra le prime otto: nell'ultimo turno della League Phase, contro il Galatasaray all'Etihad Stadium, solo i tre punti garantiranno ai campioni d'Europa 2023 il pass per la fase a eliminazione diretta senza passare dai playoff. Chi non ha digerito la pesante sconfitta maturata contro Hogh e compagni è sicuramente Erling Braut Haaland, visibilmente irritato dopo il fischio finale.

Haaland non ci sta: "Siamo stati imbarazzanti!". Poi chiede scusa ai tifosi

"Non so, abbiamo fatto il nostro meglio, ma ovviamente qualcosa è mancato. E mi prendo la responsabilità insieme a Rodri, Gigi (Donnarumma, ndr), Tijjani (Reijnders, ndr) come giocatori d'esperienza", tuona il bomber norvegese intervistato ai microfoni di 'CBS Sports Golazo'. "Mi scuso con tutti, con ogni tifoso, ogni singola persona che è venuta a sostenerci qui (a Bodo, ndr) perché alla fine è stato imbarazzante. Il Bodo ha giocato un calcio incredibile e alla fine è meritato, quindi quello che posso dire è che mi dispiace", ammette uno sconsolato Haaland.

Tutte le news di Champions League

