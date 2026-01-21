Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Psg, Luis Enrique senza filtri dopo il ko con lo Sporting: "Il calcio è uno sport di me**a!"

La colorita reazione dell'allenatore spagnolo, battuto dai campioni di Portogallo in Champions League, fa il giro del mondo
TagspsgLuis EnriqueChampions League

LISBONA (PORTOGALLO) - Luis Enrique mastica amaro: il suo Psg, campione d'Europa in carica, crolla 2-1 al 'José Alvalade' contro i padroni di casa dello Sporting nella settima giornata della fase a campionato di Champions League dopo aver dominato in lungo e in largo (diverse occasioni sprecate e ben tre reti annullate per Kvaratskhelia e compagni). L'ex tecnico, tra le altre, del Barcellona e della Roma, si è espresso così nella conferenza stampa post-partita: "È molto facile da spiegare questa sconfitta: è il calcio. Per me - ammette Luis Enrique - è stata chiaramente la migliore partita in trasferta di questa stagione. Abbiamo dominato l’avversario, ma per me in campo non c’è una sola squadra. Meritavamo di vincere questa partita, ma è il calcio: deludente, molto ingiusto. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, della squadra. È questa l’impressione e la personalità di cui abbiamo bisogno per giocare fuori casa. Sono molto fiducioso per il futuro: con questo carattere siamo pronti a essere competitivi".

Luis Enrique senza filtri dopo il ko con lo Sporting: "Il calcio è uno sport di me**a!"

"Dopo il pareggio - spiega l'allenatore spagnolo - si è visto più nervosismo. È dovuto all’infortunio di Fabián Ruiz? Era infortunato e in panchina avevamo solo cinque giocatori. Quando ci sono problemi, non preoccupatevi, è colpa mia, ma sono molto soddisfatto". Poi la frase senza filtri che fa il giro del mondo, diventando virale sul web: "Eravamo frustrati, e io per primo, perché capisco i miei giocatori. Abbiamo perso perché è uno sport di me**a, il calcio è una me**a. Abbiamo perso contro il Paris FC, pareggiato a Bilbao e stasera allo stesso modo. Sono abituato a questo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Luis Enrique furioso: "A voi piacciono i risultati e le critiche"

L'allenatore del Psg poi rincara la dose: "È frustrante e posso capire i miei giocatori. A voi piacciono i risultati e le critiche, ma vorrei congratularmi con i miei giocatori: sono molto orgoglioso di loro. Se la sconfitta di oggi potrà incidere a livello psicologico? No, siamo abituati. Abbiamo perso la partita, è semplicemente incredibile. Nessuno credeva in noi la scorsa stagione, e ce l’abbiamo fatta. Siamo pronti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

LISBONA (PORTOGALLO) - Luis Enrique mastica amaro: il suo Psg, campione d'Europa in carica, crolla 2-1 al 'José Alvalade' contro i padroni di casa dello Sporting nella settima giornata della fase a campionato di Champions League dopo aver dominato in lungo e in largo (diverse occasioni sprecate e ben tre reti annullate per Kvaratskhelia e compagni). L'ex tecnico, tra le altre, del Barcellona e della Roma, si è espresso così nella conferenza stampa post-partita: "È molto facile da spiegare questa sconfitta: è il calcio. Per me - ammette Luis Enrique - è stata chiaramente la migliore partita in trasferta di questa stagione. Abbiamo dominato l’avversario, ma per me in campo non c’è una sola squadra. Meritavamo di vincere questa partita, ma è il calcio: deludente, molto ingiusto. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, della squadra. È questa l’impressione e la personalità di cui abbiamo bisogno per giocare fuori casa. Sono molto fiducioso per il futuro: con questo carattere siamo pronti a essere competitivi".

Luis Enrique senza filtri dopo il ko con lo Sporting: "Il calcio è uno sport di me**a!"

"Dopo il pareggio - spiega l'allenatore spagnolo - si è visto più nervosismo. È dovuto all’infortunio di Fabián Ruiz? Era infortunato e in panchina avevamo solo cinque giocatori. Quando ci sono problemi, non preoccupatevi, è colpa mia, ma sono molto soddisfatto". Poi la frase senza filtri che fa il giro del mondo, diventando virale sul web: "Eravamo frustrati, e io per primo, perché capisco i miei giocatori. Abbiamo perso perché è uno sport di me**a, il calcio è una me**a. Abbiamo perso contro il Paris FC, pareggiato a Bilbao e stasera allo stesso modo. Sono abituato a questo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions League, i risultatiLuis Enrique, la clamorosa indiscrezione social
1
Psg, Luis Enrique senza filtri dopo il ko con lo Sporting: "Il calcio è uno sport di me**a!"
2
Luis Enrique furioso: "A voi piacciono i risultati e le critiche"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS