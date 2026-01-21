Cinque italiane in Champions: la situazione del ranking Uefa dopo le partite di Atalanta e Juve

Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

L'Italia al momento ha a disposizione quattro posti in Champions League. Per conquistare un quinto deve chiudere tra le prime due del ranking Uefa stagionale, ma al momento è quinta. Mandati in archivio gli impegni di Napoli, Inter, Atalanta e Juve nella settima giornata della Fase Campionato, domani (22 gennaio) toccherà a Roma e Bologna provare a rimpiunguare il bottino delle italiane nella settima giornata della Fase Campionato di Europa League: i giallorossi sfideranno lo Stoccarda all'Olimpico, i rossoblù il Celtic al Dall'Ara. Dopo la conclusione della Fase Campionato, la Conference League riprenderà con gli spareggi in programma giovedì 19 e giovedì 26 febbraio (in corsa la Fiorentina, che affronterà i polacchi dello Jagiellonia, con il match di ritorno in programma al Franchi).

Questo il ranking stagionale Uefa per nazioni aggiornato dopo le gare di Champions League andate in scena oggi, mercoledì 21 gennaio (tra parentesi le squadre ancora in corsa nelle varie competizioni europee):

1) Inghilterra (9/9) - 13.930

2) Polonia (3/4) - 13.625

3) Germania (7/7) - 12.142

4) Spagna (8/8) - 11.937

5) Italia (7/7) - 11.607

6) Cipro (3/4) - 11.406

7) Portogallo (4/5) - 11.000

8) Francia (7/7) - 10.428

9) Grecia (4/5) - 9.900

10) Danimarca (2/4) - 9.375