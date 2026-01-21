Corriere dello Sport.it
Cinque italiane in Champions: la situazione del ranking Uefa dopo le partite di Atalanta e Juve

Come cambia la classifica che determinerà l'assegnazione di un posto in più nella prossima edizione al termine dei match delle squadre di Palladino e Spalletti: i dettagli
4 min
TagsChampions LeagueRanking Uefajuve

Una vittoria e una sconfitta casalinga. Calcio italiano felice a metà in Champions League. Alla vittoria della Juventus contro il Benfica (2-0) non fa eco il successo dell'Atalanta contro l'Athletic Bilbao, ribaltata nel secondo tempo (3-2). Cambia, di pari passo, il ranking Uefa stagionale per nazioni, che stabilirà quali federazioni otteranno un posto aggiuntivo nella prossima edizione della massima competizione continentale per club.

Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Juve-Benfica 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Ranking Uefa, la posizione dell'Italia dopo i match di Atalanta e Juve

L'Italia al momento ha a disposizione quattro posti in Champions League. Per conquistare un quinto deve chiudere tra le prime due del ranking Uefa stagionale, ma al momento è quinta. Mandati in archivio gli impegni di Napoli, Inter, Atalanta e Juve nella settima giornata della Fase Campionato, domani (22 gennaio) toccherà a Roma e Bologna provare a rimpiunguare il bottino delle italiane nella settima giornata della Fase Campionato di Europa League: i giallorossi sfideranno lo Stoccarda all'Olimpico, i rossoblù il Celtic al Dall'Ara. Dopo la conclusione della Fase Campionato, la Conference League riprenderà con gli spareggi in programma giovedì 19 e giovedì 26 febbraio (in corsa la Fiorentina, che affronterà i polacchi dello Jagiellonia, con il match di ritorno in programma al Franchi).

Champions League: la classifica aggiornata

Champions League: risultati, tabellini e calendario

Ranking Uefa, la classifica aggiornata

Questo il ranking stagionale Uefa per nazioni aggiornato dopo le gare di Champions League andate in scena oggi, mercoledì 21 gennaio (tra parentesi le squadre ancora in corsa nelle varie competizioni europee):
1) Inghilterra (9/9) - 13.930
2) Polonia (3/4) - 13.625
3) Germania (7/7) - 12.142
4) Spagna (8/8) - 11.937
5) Italia (7/7) - 11.607
6) Cipro (3/4) - 11.406
7) Portogallo (4/5) - 11.000
8) Francia (7/7) - 10.428
9) Grecia (4/5) - 9.900
10) Danimarca (2/4) - 9.375

