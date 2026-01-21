Juve-Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVE

INVIATA A TORINO - La Juventus ospita il Benfica all' Allianz Stadium nella sfida valida per la settima e penultima giornata di Champions League . Turno fondamentale per le formazioni di Spalletti e Mourinho . I bianconeri in Europa sono reduci da due vittorie consecutive che hanno rilanciato il percorso in Champions di Locatelli e compagni. La Juventus con una vittoria sarebbe aritmeticamente qualificata ai playoff, con l'ultima giornata a disposizione per migliorare il più possibile la propria posizione. Il Benfica, con i due successi contro Ajax e Napoli, ha riacceso le speranze di qualificazione con Mourinho in panchina, dopo una prima parte di torneo disastrosa. Una vittoria a Torino avvicinerebbe i portoghesi alla qualificazione agli spareggi. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

Sia Mourinho sia Spalletti sono in piedi davanti le rispettive panchine. Luciano passeggia, José è fermo

20:50

La battuta di Chiellini: "Mourinho e Spalletti allenatori della Juve insieme"

Chiellini ad Amazon: "Luciano è un passionale, abbraccia tutti, fa sentire tutti partecipi. Incarna lo spirito dell'ambiente in cui è. Siamo rmamaricati dopo sabato dove avremmo meritato di più, parleremmo di una classifica diversa, ma oggi c'è la Champions. Abbiamo fatto fatica all'inizio e ora siamo a una vittoria dalla qualificazione ai playoff. Oggi sarà una partita diversa rispetto a quella di sabato Spalletti e Mourinho hanno fatto la storia del calcio europeo, con approcci diversi ma di altissimo livello. Vedremo chi ci riuscirà meglio. Morinho alla Juve? Facciamo due primi allenatori, lui e Spalletti insieme [ride, ndr]. Bremer? Dura il rientro all'inizio, ma è riuscito ad allenarsi per due settimane di fila e sta continuando a crescere. Si sta dosando, piano piano si scioglierà ma è un chiaro valore aggiunto. Ne giova la squadra e i compagni di reparto. Miretti ha avuto un'estato complicata con l'infortunio alla spalla e poi nell'amichevole. Ha avuto un problema al polpaccio. Spalletti lo aiuta e ci dà qalità e quantità. Un Perrotta con caratteristiche diverse".

20:40

Juve, Spalletti: "Parlano di contratti ogni tanto, ma guarda che serata"

Spalletti ad Amazon Prime: "Difficile immaginare una partita quando ci sono squadre che hanno questa qualità. Il ritmo sarà molto alto e non dobbiamo lasciare il pallino a loro, faremmo il loro gioco. Con i passaggi ti portano in giro per il campo e ti creano gli spazi. Dobbiamo essere bravi a gestire la partita avendo il controllo della palla. Abbiamo personalità in squadra e non ci manca niente per giocare questo tipo di partite. Noi ce l'abbiamo, dobbiamo avere il coraggio di esibirlo. Parlano di contratti ogni tanto, guarda che serata stasera [ride, ndr]. Io lo pagherei un contratto per vivere un serata del genere. Dopo una sconfitta si lavora sia sull'aspetto mentale che fisico. I video ci fanno molto comodo, danno la sintesi di quello che deve succedere sul campo. Contro il Cagliari hanno fatto tutti il loro dovere: si dice che in area bisogna essere più determinati, ma quella è una terra di conquista, non ci sono spazi".

20:30

Yildiz: "Spalletti mi lascia libertà. Oggi partita difficile"

Yildiz a Sky Sport: "Oggi è una partita difficile, contro una squadra che gioca bene. Sono forti, veloci: dobbiamo fare la nostra partita come sempre, per portare i tre punti a casa. Il calcio è fatto tanto di motivazione, di testa. Spalletti? Mi lascia la libertà di attaccare, di fare le mie cose, e io cerco di farle anche dietro per la mia squadra".

20:20

Yildiz meglio di Yamal

Anche stasera, Spalletti si affida a Kenan Yildiz: la speciale classifica che vede il turco davanti a Yamal.

20:10

Juve, Champions importante non solo in campo

I primi conti economici per i bianconeri si faranno alla fine della League Phase e ogni partità sarà fondamentale: quanto pesa sul bilancio della Juve.

20:00

Juve e il tabù Benfica

I bianconeri ritrovano il Benfica: la visione My Combo delle sfide della 7ª giornata di Champions secondo SisalTipster.

19:50

Benfica, la formazione ufficiale

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.

19:48

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

19:40

Il pronostico dei bookie

Sfida decisiva per il destino europeo di entrambe le squadre: le quote della sfida tra Juventus e Benfica.

19:30

La probabile formazione della Juve

David verso il ritorno da titolare, confermato Yildiz dal 1': le possibili scelte di Spalletti per la partita contro il Benfica.

19:20

Spalletti e Mourinho, la sfida nella sfida

A Torino si sfidano Luciano Spalletti e José Mourinho, gli eroi dei due modi: il commento del direttore del Corriere dello Sport - Stadio Ivan Zazzaroni.

19:10

Dove vedere la partita di Champions League

Trasferta a Torino per il Benfica di José Mourinho nella penultima giornata della League Phase: tutte le info per seguire la partita in diretta.

19:00

Juve-Benfica, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per la partita tra Juventus e Benfica, valida per la settima e penultima giornata di Champions League: fischio d'inizio in programma alle 21.

Allianz Stadium - Torino