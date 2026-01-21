Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Spalletti show contro il Benfica: litiga con un tifoso e lo manda a quel paese, poi gli schiaffi a Openda

Una montagna russa di emozioni per l'allenatore della Juventus che sprona l'attaccante per incoraggiarlo quando lo manda in campo allo Stadium
2 min
TagsSpallettijuveBenfica

Juventus-Benfica è diventata una montagna russa di emozioni per Luciano Spalletti. La sua squadra, dopo l'intervallo, è rientrata in campo in balia dei portoghesi, pericolosi con un paio di occasioni che hanno fatto scatenare i mugugni dello Stadium. Disappunto dei tifosi dovuto anche ai troppi errori individuali dei difensori e non solo. Deve aver sentito qualche parole di troppo Luciano Spalletti che, dopo un rilancio sbagliato di Kalulu, si è scagliato contro un tifoso juventino.

Spalletti si scaglia contro un tifoso e sprona Openda in Juve-Benfica

L'allenatore dei bianconeri ha avuto un battibecco con un tifoso in tribuna, poco sopra la sua panchina. Il succo della lite, stando a quanto riportato dall'inviato di Amazon Prime Video Alessandro Alciato, sarebbe "Allora la prossima volta stai a casa" da parte di Spalletti verso il tifoso. Un battibecco alimentato anche dopo il gol di Thuram che ha sbloccato la partita. Spalletti si è rivolto allo stesso tifoso del battibecco precedente con modi coloriti: "Ma vai a...". Spalletti particolarmente nervoso anche nel momento dell'ingresso in campo di Openda al posto di David. L'allenatore all'attaccante ha esclamato "Ti devi svegliare", dandogli qualche pacca bonaria in segno di incoraggamento. Prima gli occhi fuori dalle orbite, poi un sorriso a 32 denti che ha fatto sorridere anche lo stesso attaccante.

Tutte le news di Champions League

