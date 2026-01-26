Champions League: le designazioni arbitrali: Turpen per Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmind-Inter
CHAMPIONS LEAGUE- L'ottavo ed ultimo turno della fase di campionato della Champions League è decisivo per conoscere le sorti delle italiane, che si trovano i situazioni abbastanza diverse. Atalanta, Inter e Juventus, si trovano rispettivamente al tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto ed un solo punto le separa, la prima a 13 punti e le altre due a 12. Occupando la parte alta della classifica, si giocano l'entrata nelle prime 8 che si qualificano direttamente alla fase successiva. Situazione molto diversa e molto complicata per il Napoli, che si trova in venticinquesima posizione, dunque al momento fuori dalla zona play off per una sola posizione, e a soli 8 punti. Con la recente sconfitta per 3-0 contro la juventus e la situazione infortuni, l'accesso ai play off sembra essere molto a rischio, soprattutto se si considera che l'avversario è il Chelsea- che così come le altre italiane si gioca l'accesso diretto.
Champions: ecco gli arbitri dell'ultima giornata
L'importanza di quest'ultima giornata è sottolineata anche dal fatto che tutte le gare saranno in contemporanea, mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00. Napoli-Chelsea, viene affidata all' esperto Turpin che dal 2015 ad oggi ha arbitrato 58 gare in Champions. Il fischietto turco Kovacs, si occuperà di Dortmund-Inter. Anche questa gara è fondamentale per entrambe, che vedono i tedeschi a solo un punto in meno dalla squadra di Chivu. Sanchez, arbitro spagnolo, dirigerà Monaco-Juve, con i francesi in 21esima posizione che sperano di rimanere aggrappati alla zona play-off, mentre la squadra di Spalletti proverà a regalarsi l'accesso diretto. Union SG- ATalanta, è stata affidata all'inglese Oliver. La squdra belga è a 6 punti e proverà il tutto per tutto per sperare di entrare in zona play-off pur trovandosi in 31esima posizione, mentre l'Atalanta è tredicesima, a pari punti con altre 7 squadre, che occupano le posizioni fino al sesto posto, dunque una vittoria potrebbe essere fondamnetale per rientrare nelle prime 8 che si qualificano direttamente.