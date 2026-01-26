Champions League: le designazioni arbitrali: Turpen per Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmind-Inter

CHAMPIONS LEAGUE- L'ottavo ed ultimo turno della fase di campionato della Champions League è decisivo per conoscere le sorti delle italiane, che si trovano i situazioni abbastanza diverse. Atalanta, Inter e Juventus, si trovano rispettivamente al tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto ed un solo punto le separa, la prima a 13 punti e le altre due a 12. Occupando la parte alta della classifica, si giocano l'entrata nelle prime 8 che si qualificano direttamente alla fase successiva. Situazione molto diversa e molto complicata per il Napoli, che si trova in venticinquesima posizione, dunque al momento fuori dalla zona play off per una sola posizione, e a soli 8 punti. Con la recente sconfitta per 3-0 contro la juventus e la situazione infortuni, l'accesso ai play off sembra essere molto a rischio, soprattutto se si considera che l'avversario è il Chelsea- che così come le altre italiane si gioca l'accesso diretto.