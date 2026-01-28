Dove vedere Union Saint Gilloise-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario
Condannate a vincere: Union Saint-Gilloise e Atalanta hanno un solo risultato a disposizione per provare a trarre il massimo dall'ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League. I belgi, trentunesimi a 6 punti, devono battere la Dea per non lasciare nulla di intentato nella corsa verso la qualificazione ai playoff: per andare avanti avrebbero comunque bisogno di una serie di risultati favorevoli. I nerazzurri di Palladino, tredicesimi a 13 punti, già aritmeticamente ai playoff, devono imporsi per cancellare la sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao (3-2) e tentare di tornare in extremis tra le prime otto, confidando in qualche passo falso di chi è avanti o di una miglior differenza reti finale in caso di arrivo a pari punti.
Union Saint Gilloise-Atalanta, l'orario
Union Saint Gilloise-Atalanta è in programma oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21, allo Stade Joseph Mariën di Bruxelles.
Dove vedere Union Saint Gilloise-Atalanta in diretta tv
Union Saint Gilloise-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Union Saint Gilloise-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 254).
Union Saint Gilloise-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Union Saint Gilloise-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Hubert e Palladino
UNION SAINT-GILLOISE (3-5-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Van de Perre, Ait El Hadj, Zorgane, Guilherme Smith; Florucz, Fuseini. A disposizione: Chambaere, Van Etten, Patris, Hamoutahar, Leysen, Schoofs, Niang, Huygevelde, Keita, Berradi. Allenatore: Hubert.
Indisponibili: Rodriguez, Barry.
Squalificati: David.
Diffidati: Burgess, Mac Allister, Niang, Van De Perre.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Ahanor, Musah, Pasalic, 10 Samardzic, Zalewski, Sulemana, Scamacca. Allenatore: Palladino.
Indisponibili: Bellanova (infortunato), Bakker e Raspadori (fuori lista).
Diffidati: De Roon, Musah.
