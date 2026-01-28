Inter da testa di serie ai playoff di Champions League: le possibili avversarie
Dopo l'8ª e ultima giornata la fase campionato di Champions League si è conclusa e ha prodotto i suoi verdetti, compreso quello sull'Inter di Chivu che nonostante il successo sul campo del Borussia Dortmund manca l'accesso diretto agli ottavi di finale e deve accontentarsi dei playoff, in cui sarà comunque testa di serie (giocherà il ritorno a San Siro) in virtù del 10° posto nella classifica finale.
Occhi puntati dunque sul sorteggio in programma venerdì 30 gennaio a Nyon, che stabilirà gli accoppiamenti degli spareggi in cui le squadre piazzate dal 9º al 16º posto saranno designate come teste di serie e affronteranno una delle squadre non testa di serie, ovvero quelle classificate dal 17º al 24º posto (eliminate invece le squadre classificate dal 25° posto in giù). Con il suo 10° posto l'Inter può pescare i norvegesi del Bodo/Glimt (23°) o i portoghesi del Benfica, allenati dal grande ex José Mourinho (24° posto per i lusitani).
Quando si giocano i playoff: le date di andata e ritorno
Questo il calendario della Champions League dai playoff fino alla finale:
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio
Finale: 30 maggio (Budapest)