Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter da testa di serie ai playoff di Champions League: le possibili avversarie

La vittoria sul campo del Borussia Dortmund non basta alla squadra di Chivu per volare direttamente agli ottavi: i nerazzurri chiudono la fase campionato al 10° posto
2 min
TagsChampions LeagueInterPlayoff

Dopo l'8ª e ultima giornata la fase campionato di Champions League si è conclusa e ha prodotto i suoi verdetti, compreso quello sull'Inter di Chivu che nonostante il successo sul campo del Borussia Dortmund manca l'accesso diretto agli ottavi di finale e deve accontentarsi dei playoff, in cui sarà comunque testa di serie (giocherà il ritorno a San Siro) in virtù del 10° posto nella classifica finale.

Borussia Dortmund-Inter 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Champions League, Inter ai playoff: chi può sfidare

Occhi puntati dunque sul sorteggio in programma venerdì 30 gennaio a Nyon, che stabilirà gli accoppiamenti degli spareggi in cui le squadre piazzate dal 9º al 16º posto saranno designate come teste di serie e affronteranno una delle squadre non testa di serie, ovvero quelle classificate dal 17º al 24º posto (eliminate invece le squadre classificate dal 25° posto in giù). Con il suo 10° posto l'Inter può pescare i norvegesi del Bodo/Glimt (23°) o i portoghesi del Benfica, allenati dal grande ex José Mourinho (24° posto per i lusitani).

Champions League: la classifica

Quando si giocano i playoff: le date di andata e ritorno

Questo il calendario della Champions League dai playoff fino alla finale:
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio
Finale: 30 maggio (Budapest)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

L'Inter vince a DortmundChampions League: la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS