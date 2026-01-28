Inter da testa di serie ai playoff di Champions League: le possibili avversarie

Dopo l'8ª e ultima giornata la fase campionato di Champions League si è conclusa e ha prodotto i suoi verdetti, compreso quello sull'Inter di Chivu che nonostante il successo sul campo del Borussia Dortmund manca l'accesso diretto agli ottavi di finale e deve accontentarsi dei playoff, in cui sarà comunque testa di serie (giocherà il ritorno a San Siro) in virtù del 10° posto nella classifica finale.