Champions League, sorteggio playoff: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento

Tutte le info sul prossimo turno della massima competizione continentale per club: i dettagli
TagsChampions LeaguePlayoffSorteggio

Si è conclusa, con l'ottava e ultima giornata, la fase a campionato della Champions League 2025/26. I 90' finali hanno decretato le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale e le restanti 16 (posizionatesi in classifica dal 9° al 24° posto) che disputeranno i playoff per raggiungerle. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio che andrà a comporre il tabellone per la fase a eliminazione diretta.

Playoff Champions League, sedici squadre coinvolte: i dettagli

Per la seconda stagione di fila, i playoff (spareggi) di Champions League - che altro non sono se non un sedicesimo di finale 'allargato' - coinvolgeranno, come sottolineato in precedenza, tutti i club classificati tra la nona e la ventiquattresima posizione: sedici squadre e incontri di andata e ritorno. Le otto formazioni che superano il turno raggiungono le altre otto, già qualificate per gli ottavi di finale tramite League Phase. Saranno invece eliminati i club posizionatisi tra il 25° e il 36° posto: non è più prevista, come accadeva in passato, alcuna 'retrocessione' in Europa League.

Sorteggio playoff Champions League: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei playoff di Champions League è in programma venerdì 30 gennaio presso la 'Casa del Calcio Europeo' di Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 12. La cerimonia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 200), NOW e Amazon Prime Video, ovvero i tre broadcaster che per questa stagione detengono i diritti della massima competizione continentale. Il sorteggio sarà trasmesso anche in diretta streaming, su mobile o pc, grazie all'app SkyGo, utilizzabile senza costi aggiuntivi e, gratuitamente, su UEFA.tv e sul canale ufficiale YouTube del principale organo del calcio europeo.

Sorteggio playoff Champions League: il regolamento

La composizione degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Champions League 2025/26 viene determinata dal sorteggio: le squadre che hanno chiuso la fase a campionato dal 9° al 24° posto vengono abbinate in base alla loro posizione al termine della prima fase, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Successivamente le squadre di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiate contro i club di ogni coppia non testa di serie: quindi club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18, sulla falsa riga dei tabelloni tennistici. Possono incontrarsi squadre della stessa nazione ai playoff? La risposta è sì. Due club della stessa federazione possono sfidarsi agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Sono anche ammessi incontri tra club che si sono già sfidati nella League Phase.

Sorteggi Playoff Champions League: il calendario

I playoff di Champions League prevedono una partita di andata e una di ritorno (la squadra testa di serie gioca in casa il secondo e decisivo incontro). Non vale più la regola dei gol segnati in trasferta per il passaggio del turno in caso di doppio pareggio: se l'equilibrio persiste nei 180' complessivi, si andrà ai tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore

Le date:

Partite d'andata: martedì 17 / mercoledì 18 febbraio 2026

Partite di ritorno: martedì 24 / mercoledì 25 febbraio 2026

In caso di sovrapposizioni di stadi o città, queste ultime saranno risolte in conformità con i principi stabiliti dal Comitato Competizioni Uefa per club. Il massimo organo del calcio europeo stilerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari di inizio, una volta effettuato il sorteggio. Infine, le otto formazioni che superano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta staccano il pass per gli ottavi di finale, il cui sorteggio è programmato per venerdì 27 febbraio 2026.

