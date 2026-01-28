Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Atalanta ai playoff di Champions League da testa di serie: le possibili avversarie

Sfuma la qualificazione diretta agli ottavi per la Dea di Palladino, ko in Belgio con l'Union Saint-Gilloise e 15ª alla fine della fase campionato: tutti i dettagli
3 min
TagsatalantaChampions League

Non riesce l'impresa di qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League all'Atalanta di Palladino, che con il ko incassato in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise chiude la fase campionato al 15° posto e stacca comunque il pass per i playoff (ai quali si presenterà da testa di serie).

Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Champions League, Atalanta ai playoff: chi può sfidare

Il nome della prossima avversaria della Dea uscirà dal sorteggio in programma venerdì 30 gennaio a Nyon, che determinerà gli accoppiamenti degli spareggi: le squadre piazzate dal 9º al 16º posto saranno teste di serie (con il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa) e sfideranno una di quelle classificate dal 17º al 24º posto (eliminate invece le squadre classificate dal 25° posto in giù). In virtù del suo 15° posto, l'Atalanta nel sorteggio può pescare i tedeschi del Borussia Dortmund (17°) o i greci dell'Olympiacos (18°).

Champions League: la classifica

Playoff di Champions, quando si giocano: le date di andata e ritorno

Questo il calendario della Champions League dai playoff fino alla finale:
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio
Finale: 30 maggio (Budapest)

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta ko in BelgioChampions League: la classifica

