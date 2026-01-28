Atalanta battuta ma felicemente ai playoff di Champions: sconfitta indolore contro l'Union Saint Gilloise

L'Atalanta festeggia nonostante non abbia brillato a Bruxelles e tornerà a Bergamo con una sconfitta contro l'Union Saint Gilloise. Palladino centra comunque l'accesso ai playoff degli ottavi di Champions League da testa di serie, con un ottimo quindicesimo posto in classifica della Fase Campionato, e ora potrà incontrare una tra Borussia Dortmund e Olympiacos agli spareggi. Eliminato invece dalla competizione il club allenato da David Hubert. Padroni di casa più pericolosi nella prima mezz'ora, con Hien protagonista di un salvataggio sulla linea e occasioni per Florucz e Smith. Palladino ha scelto di stravolgere la formazione anche in vista della prossima sfida col Como in campionato. Lookman è stato schierato da titolare per la prima volta da quando è ritornato dalla Coppa d'Africa, a far coppia col nigeriano Samardzic. In mediana Musah al posto del diffidato De Roon. L'aggressività iniziale ha sorpreso i bergamaschi, entrati in campo con un approccio troppo morbido per poter far male ai belgi. La prima vera occasione è capitata a Florucz, dopo un errore di Hien, ma lo stesso difensore svedese si è fatto perdonare salvando sulla linea. L'Atalanta ha invece faticato, la prima conclusione verso lo specchio si è vista al 39', ma il tiro di Lookman è stato deviato in corner da Scherpen. Dopo appena sei minuti dall'inizio della ripresa, Palladino ha stravolto nuovamente la squadra effettuando tre cambi, con De Ketelaere, De Roon e Sulemana in campo. Nemmeno i risultati che arrivavano dagli altri campi hanno dato la svolta a una serata partita male e proseguita peggio, neanche l'ingresso di Scamacca ha dato linfa vitale ai nerazzurri. Decisiva alla fine la rete siglata al 70' della ripresa: punizione sulla trequarti a favore dei padroni di casa, El Hadj disegna un cross a rientrare verso il secondo palo, poi Khalaili si inserisce col tempo giusto e calcia di prima intenzione con il piatto destro, battendo Sportiello. La squadra belga sale a quota 9 punti, la Dea chiude il girone con 13 punti (tre vittorie e due sconfitte) e mantiene il vantaggio del fattore campo in vista dei playoff.